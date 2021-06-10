Региональные сети АЗС снизили цены на автогаз

Розничные сети, работающие в среднем и эконом-сегментах, 10 июня снизили стоимость сжиженного газа в пределах 10–30 копеек за литр.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Автогаз в сети AMIC подешевел на 10 копеек – до 15,15 грн/л, в сети Prime – на 30 копеек – до 15 грн/л.

"Авантаж 7" и Shell снизили цену ресурса на 7 и 8 копеек за литр соответственно.

На станциях "БРСМ-Нафта" в Харькговской и Черкасской областях цена автогаза снизилась на 20 копеек –, до 15,79 и 15,59 грн/л соответственно. В то же время в Днепропетровской области ресурс подорожал на 30 копеек – до 15,59 грн/л.

Также стоит отметить, что в сети Motto ресурс подорожал на 20 копеек – до 15,08 грн/л в Днепропетровской области, но подешевел на 10 копеек в Киевском регионе – до 15,78 грн/л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 10 июня составила 15,67 грн/л.