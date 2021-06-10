В Украине запустили электронные больничные (обновлено)

В Украине заработали электронные больничные, переходный период продлится до конца августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Запуск электронных больничных – важный шаг для внедрения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах. Это – сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря е-больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что процесс получения больничного упростится. Пациент должен прийти к врачу на осмотр. После этого врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности в Реестре и сверяет его с КЭП. Пациент должен получить сообщение об этом от E-health. Оттуда больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому будут начисляться средства. Об этом пациент также должен получить сообщение, но уже от Пенсионного фонда.

В Минздраве добавили, что изменения будут вводиться постепенно. С июня по август будет действовать переходная модель введения е-больничных. А с 1 сентября все медицинские учреждения должны будут формировать больничные в электронном виде.

Также в пресс-службе отметили, что в Пенсионный фонд будет попадать только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина неработоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни Пенсионный фонд, ни работодатель не будут знать диагноз.

В свою очередь в пресс-службе Пенсионного фонда уточнили, что на протяжении переходного периода – до конца августа 2021 года – граждане смогут получить как электронный, так и бумажный листок нетрудоспособности.

В ведомстве ожидают, что введение электронных больничных позволит упростить оформление временной нетрудоспособности, сокращает время от оформления до начисления пособия, а также сделает невозможными злоупотребления при оформлении больничных.