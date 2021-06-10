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В Украине запустили электронные больничные (обновлено)

В Украине запустили электронные больничные (обновлено)

В Украине заработали электронные больничные, переходный период продлится до конца августа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Запуск электронных больничных – важный шаг для внедрения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах. Это – сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря е-больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Отмечается, что процесс получения больничного упростится. Пациент должен прийти к врачу на осмотр. После этого врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности в Реестре и сверяет его с КЭП. Пациент должен получить сообщение об этом от E-health. Оттуда больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому будут начисляться средства. Об этом пациент также должен получить сообщение, но уже от Пенсионного фонда.

В Минздраве добавили, что изменения будут вводиться постепенно. С июня по август будет действовать переходная модель введения е-больничных. А с 1 сентября все медицинские учреждения должны будут формировать больничные в электронном виде.

Также в пресс-службе отметили, что в Пенсионный фонд будет попадать только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина неработоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни Пенсионный фонд, ни работодатель не будут знать диагноз.

В свою очередь в пресс-службе Пенсионного фонда уточнили, что на протяжении переходного периода – до конца августа 2021 года – граждане смогут получить как электронный, так и бумажный листок нетрудоспособности.

В ведомстве ожидают, что введение электронных больничных позволит упростить оформление временной нетрудоспособности, сокращает время от оформления до начисления пособия, а также сделает невозможными злоупотребления при оформлении больничных.

Автор: 

Джерело:  Минздрав
МОЗ (1441) лікарняний (72)


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Топ коментарі
+3
отсосать ты можешь на тоом портале!!
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10.06.2021 20:25
+1
У нас большинство людей кроме Facebook не знают как интернетом пользоваться, а особенно врачи 60+
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10.06.2021 12:42
+1
Скажем больше, семейные врачи разбегаются как тараканы, за эитм больничным теперь к Федорову или к Ляшку?
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10.06.2021 14:39
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У нас большинство людей кроме Facebook не знают как интернетом пользоваться, а особенно врачи 60+
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10.06.2021 12:42 Відповісти
Скажем больше, семейные врачи разбегаются как тараканы, за эитм больничным теперь к Федорову или к Ляшку?
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10.06.2021 14:39 Відповісти
Розбігаються від 12-15 тисяч зарплати що зробили ще за Супрун? LOL.
А тепер ще є ковід доплати від місцевої влади, там суми такі виходять...
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10.06.2021 18:05 Відповісти
При чем тут Супрун или не Супрун? Я говорю по собственному опыту. В Киеве на Березняках в марте-апреле уволилось 4 семейных врача. Все кто заключил декларации-идут лесом. Поехал на Лесной, послали нафик, поехал на Позняки-"заключайте по месту жительства, у нас все врачи набрали полный комплект".
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10.06.2021 18:26 Відповісти
А причина? Я розумію для Києва це не велика зарплата, но все ж чому?
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10.06.2021 19:17 Відповісти
Думается у них большая нагрузка, больше даже психологическая. Бесконечные очереди, шоб попасть даже по записи от часу до двух. И все рвутся в кабинет, кому больничный, кому "токо спросить".... , пока в очередик врачу-сам заболеешь. А врач каждый день в этом дурдоме. В принципе все как и было в поликлиниках в СССР.
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10.06.2021 19:30 Відповісти
Мда. Ось реально починаю вірити в жарти про те що частина людей живе в іншій галактиці. Ви зараз чесно про черги? Вони справді у вас ще існують?
Я черг років вже напевне з 3-4 мінімум не бачив. Електронний запис. Приходиш за хвилин 5,10 чи як ******* пенсіонери 30 і в свій час заходиш. З тобою вітаються, уточнють те що ти написав коли записувався на прийом і тебе по алгоритму оглядають, ставлять діагноз по (таких заламінованих) табличках і назначають готове лікування по протоколу чи роблять направлення до спеціаліста.
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10.06.2021 20:05 Відповісти
1.Открой в e-хелзе практически ЛЮБОГО Киевского семейного врача, и попробуй к нему записаться. Там везде будет сообщение об отсутствии времени для записи.
2. Я вынужден ездить ежемсячно по семейным врачам, за рецептами ввиду того что оба родителя почти не ходят. Даже записавшись в регистстратуре на конкретнре время, и придя за час до приема, не факт, шо ты попадешь к врачу. Много раз было, шо врач просто поднимался и уходил. Доходило несколько раз до скандалов с главврачем поликлиники.
3. Хорошо, что появились бесплатные или частично бесплатные лекарства, но стояние в очередях к врачам за рецептами, а потом в очередях в аптеку выносит мозги.
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10.06.2021 20:33 Відповісти
Мда. Жесть. В мене до речі інша система називається Аскеп. Там так - відкриваєш лікарню, вибираєш лікаря і у нього вибираєш вільний день та годину із хвилинами з таблички, за одно бачиш які ще вільні, а які вже зайняті. Було в мене так що я ранком записувався і в той же день до сімейного попадав але вже після обіду, а було і таке що вільні ячейки були через 2 дня.

Я так догадуюсь що в Києві занадто велика плотність проживання, набагато більше чим ми вважаємо офіційно, а тому занадто мало сімейних лікарів так як інфраструктура не правильно розрахована. По логіці лікарні мають набирати колишніх студентів на вільні посади чи взагалі створювати нові посади сімейних інакше вони банально недоотримують кошти, є попит і немає пропозиції.
Можливо ще проблемою є те що лікарем не вигідно працювати в Києві, бо дороге житло та проживання і є інші високооплачувані роботи, а вигідно сімейним йти в Амбулаторію десь в село бо дають безкоштовне житло і машину вже не кажучи за вартість проживання. А тут ще пропозиція від поляків із зарплатами... Ось і не хватає спеціалістів в Києві. Но це все теорії.
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10.06.2021 22:22 Відповісти
Не, все правильно. Официально Киев-2,5 млн. Как при СССР. Реально 4-4,5 млн. Инфраструктура и нормативы на 2,5 как были, так и остались. Врачи становятся семейными, потом находят лучше оплачиваемую работу и уходят. Врачи -специалисты в поликлиниках-как правило самой низкой квалификации, все более-менее квалифицированные либо в стационарах, либо в часной медицине. Но людей прорва, врачей все равно не хватает.
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10.06.2021 22:53 Відповісти
Значить такі громадяни є професійно непридатні і взагалі мають проблеми із розумовими здібностями. Їх можна списувати та треба їх на групу оформлювати як імбіцилів.
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10.06.2021 18:07 Відповісти
как говорится все эти электронные больничные рецепты документы у всех них есть одна слабость когда они вдруг исчезнут из реестра то фиг вы докажете что вы не БАРАН!!

да да счас набегут веоующие в светлое завтра с криками да такого никогда не может быть ничего не исчезает из баз данных!! главное вопите сельнее!!!
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10.06.2021 15:18 Відповісти
Я тебе пам'ятаю. Ти проти інших технологічних штук та реформ тут виступав та коментарі писав. Ти походу звичайний зрадобот якому все не подобається і який нічого не пропонує.

Так ось папірчик може пропасти і шанс цього на сотні порядків більший чим у електронного. Комп'ютер практично не помиляється на відмінно від людини, тобто тільки умисил для якого немає значення чи папір чи цифра. І що головне в електронному слід завжди залишається це тобі не папірчик...
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10.06.2021 18:13 Відповісти
Папирчик сохраняется заинтересованным лицом! если ты заинтересован чтобы твой папирчик не пропал то он не пропадет а твои электронные копии хранятся хрен знает кем хрен знает где и им насрать на то пропадут они или сохранятся! выводы делай сам!!
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10.06.2021 20:24 Відповісти
а тебе какое дело в принципе до них???... пусть твой работадатель разбирается....
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11.06.2021 08:37 Відповісти
а работодателю то же на это посрать!! пропадут документы работодателю платить меньше так что он даже в некотором плане заинтересован чтобы они пропали!! за своими деньгами ты должен смотреть сам!!
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11.06.2021 08:48 Відповісти
Ну так в чем проблема??, ты проболел, получил деньги, работодатель подтерся, все счастливы)))
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11.06.2021 09:04 Відповісти
чтобы получить деньги нужно показать бумажку ну или как тут в статье написано електронную бумажку! что ты бушь делать если твоя электронная бумажка пропадет?!
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11.06.2021 09:37 Відповісти
А что сдавать на работе? Как предприятие узнает о моем больничном? Что будет основанием для начислений? Все-таки налоговый учет не отменяли, для которого основанием есть первичный документ.
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10.06.2021 16:06 Відповісти
Наскільки я розумію в кожного роботодавця є електронний кабінет на порталі пенсійного фонду і туди буде приходити сповіщення автоматично. (Правда здається скоро це все переїде в Дія) А пацієнту буде приходити дві смс перша це коли лікар відправив, друга коли пенсійний фонд підтвердив.
(Попробую знайти відео щоб переконатись чи так.)
До речі у кожного українця давно є електронний кабінет на порталі пенсійного фонду там можна переконатись чи сплачує роботодавець єсв та скільки, тобто чи не губиться трудовий стаж, чи працюєте ви офіційно і скільки офіційно зарплати пише ваш роботодавець.
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10.06.2021 18:24 Відповісти
отсосать ты можешь на тоом портале!!
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10.06.2021 20:25 Відповісти
Хтось може сказати - навіщо це потрібно? Чим не влаштовує роками і десятиріччями відпрацьована система виписки і отримання листків тимчасової непрацездатності?
Як, доречі і система медичної статистичної звітності - десятиріччями при лікарнях працювали відділи статистики, котрі збирали, систематизували і відправляли інформацію про роботу лікарів і закладу до обласних відділів, а ті - до МОЗ. Зааз "реХФФОрматори" придумали звітуватися перед МОЗ (Нац. Служб. Здоров. України) кождому лікарю щоденно! Лікарі тратять час і сили, потрібні на надання допомоги хворим людям,на виконання не властивих для них функцій, щоб задовільнити дебільні фантазії чиновників МОЗ, далеких від реальної медицини. Дебілізм, уведений в ранг державної галузевої політики.
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10.06.2021 21:31 Відповісти
потрибно для автоматизации процесса, печатанья бланков листов нетрудоспособности, коррупции...я притащил как-то больничный после 2-х недель больнички, организация небольшая, так его просто никуда неотвозили, бо геммора больше
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11.06.2021 08:42 Відповісти
бабушки-врачи одуреют)))
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11.06.2021 08:32 Відповісти

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