В Украине запустили электронные больничные (обновлено)
В Украине заработали электронные больничные, переходный период продлится до конца августа.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"Запуск электронных больничных – важный шаг для внедрения режима "без бумаги" в медицинской и социальной сферах. Это – сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря е-больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства", – отметил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Отмечается, что процесс получения больничного упростится. Пациент должен прийти к врачу на осмотр. После этого врач создает электронный медицинский вывод о временной нетрудоспособности в Реестре и сверяет его с КЭП. Пациент должен получить сообщение об этом от E-health. Оттуда больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный листок нетрудоспособности – это именно тот документ, по которому будут начисляться средства. Об этом пациент также должен получить сообщение, но уже от Пенсионного фонда.
В Минздраве добавили, что изменения будут вводиться постепенно. С июня по август будет действовать переходная модель введения е-больничных. А с 1 сентября все медицинские учреждения должны будут формировать больничные в электронном виде.
Также в пресс-службе отметили, что в Пенсионный фонд будет попадать только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина неработоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни Пенсионный фонд, ни работодатель не будут знать диагноз.
В свою очередь в пресс-службе Пенсионного фонда уточнили, что на протяжении переходного периода – до конца августа 2021 года – граждане смогут получить как электронный, так и бумажный листок нетрудоспособности.
В ведомстве ожидают, что введение электронных больничных позволит упростить оформление временной нетрудоспособности, сокращает время от оформления до начисления пособия, а также сделает невозможными злоупотребления при оформлении больничных.
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А тепер ще є ковід доплати від місцевої влади, там суми такі виходять...
Я черг років вже напевне з 3-4 мінімум не бачив. Електронний запис. Приходиш за хвилин 5,10 чи як ******* пенсіонери 30 і в свій час заходиш. З тобою вітаються, уточнють те що ти написав коли записувався на прийом і тебе по алгоритму оглядають, ставлять діагноз по (таких заламінованих) табличках і назначають готове лікування по протоколу чи роблять направлення до спеціаліста.
2. Я вынужден ездить ежемсячно по семейным врачам, за рецептами ввиду того что оба родителя почти не ходят. Даже записавшись в регистстратуре на конкретнре время, и придя за час до приема, не факт, шо ты попадешь к врачу. Много раз было, шо врач просто поднимался и уходил. Доходило несколько раз до скандалов с главврачем поликлиники.
3. Хорошо, что появились бесплатные или частично бесплатные лекарства, но стояние в очередях к врачам за рецептами, а потом в очередях в аптеку выносит мозги.
Я так догадуюсь що в Києві занадто велика плотність проживання, набагато більше чим ми вважаємо офіційно, а тому занадто мало сімейних лікарів так як інфраструктура не правильно розрахована. По логіці лікарні мають набирати колишніх студентів на вільні посади чи взагалі створювати нові посади сімейних інакше вони банально недоотримують кошти, є попит і немає пропозиції.
Можливо ще проблемою є те що лікарем не вигідно працювати в Києві, бо дороге житло та проживання і є інші високооплачувані роботи, а вигідно сімейним йти в Амбулаторію десь в село бо дають безкоштовне житло і машину вже не кажучи за вартість проживання. А тут ще пропозиція від поляків із зарплатами... Ось і не хватає спеціалістів в Києві. Но це все теорії.
да да счас набегут веоующие в светлое завтра с криками да такого никогда не может быть ничего не исчезает из баз данных!! главное вопите сельнее!!!
Так ось папірчик може пропасти і шанс цього на сотні порядків більший чим у електронного. Комп'ютер практично не помиляється на відмінно від людини, тобто тільки умисил для якого немає значення чи папір чи цифра. І що головне в електронному слід завжди залишається це тобі не папірчик...
(Попробую знайти відео щоб переконатись чи так.)
До речі у кожного українця давно є електронний кабінет на порталі пенсійного фонду там можна переконатись чи сплачує роботодавець єсв та скільки, тобто чи не губиться трудовий стаж, чи працюєте ви офіційно і скільки офіційно зарплати пише ваш роботодавець.
Як, доречі і система медичної статистичної звітності - десятиріччями при лікарнях працювали відділи статистики, котрі збирали, систематизували і відправляли інформацію про роботу лікарів і закладу до обласних відділів, а ті - до МОЗ. Зааз "реХФФОрматори" придумали звітуватися перед МОЗ (Нац. Служб. Здоров. України) кождому лікарю щоденно! Лікарі тратять час і сили, потрібні на надання допомоги хворим людям,на виконання не властивих для них функцій, щоб задовільнити дебільні фантазії чиновників МОЗ, далеких від реальної медицини. Дебілізм, уведений в ранг державної галузевої політики.