Объем мировых финансовых активов за год достиг рекордных $250 триллионов

Мировое финансовое благосостояние в прошлом году достигло исторического максимума в $250 трлн при росте сбережений населения и неожиданной устойчивости рынков на фоне затянувшейся пандемии COVID-19.

Об этом сообщается в ежегодном отчете международной консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG), передает Интерфакс-Украина.

Отмечается, что по сравнению с предыдущим годом рост составил 8,3%. Несмотря на продолжительное влияние пандемии на финансовую сферу, обеспеченность и благосостояние во всем мире существенно увеличились во время всего кризиса и, как ожидается, продолжат заметно расти в следующие пять лет по мере намечающегося восстановления экономики.

Мировое благосостояние будут в основном генерировать регионы Северной Америки, Азии (кроме Японии) и Западной Европы: на них будет приходиться 87% роста финансовых активов в мире в период до 2025 года, говорится в сообщении.

Приведено 12 крупнейших рынков: США ($5,8 трлн), материкового Китая ($3,6 трлн), Германии ($1,4 трлн), Италии, России, Канады (по $0,5 трлн), Швейцарии и Тайваня (по $0,4 трлн). Между ними расположились Гонконг ($1 трлн), Франция ($0,7 трлн) и Индия с Великобританией (по $0,6 трлн).

Также отмечается, что рост финактивов в два последних года в Восточной Европе составил 12% против 8,3% среднемировых при прогнозе роста на 2020-2025 гг. в 7% и 5% соответственно.

В отчете говорится, что многие клиенты в области управления частным капиталом в прошлом году заинтересовались альтернативными инвестициями, пытаясь получить более высокую прибыль, и ушли из низкодоходных долговых ценных бумаг. В рамках этой тенденции реальные активы, прежде всего владение недвижимостью, достигли рекордного показателя в $235 трлн. Тем не менее, в Азии, где благосостояние больше всего концентрируется в реальных активах ($84 трлн, 64% общего объема), в предстоящие годы увеличение финансовых активов будет опережать рост реальных (7,9% против 6,7%). В частности, инвестиционные фонды станут наиболее быстрорастущим классом финактивов в регионе.

Финансовые активы включают в себя наличные деньги и депозиты, облигации, акции и доли в ПИФах, а также страхование жизни и накопления в рамках пенсионных фондов. В реальные активы входит недвижимость, дорогостоящие товары длительного пользования, например, слитки золота и других драгоценных металлов.

Общий объем частного долга в мире в прошлом году увеличился до $53 трлн по сравнению с $41 трлн в 2015 году. Ожидается, что через пять лет показатель повысится до $67 трлн. Сюда входят кредиты по банковским картам, ипотека и другие кратко- и долгосрочные кредиты. При этом BCG отмечает тенденцию к снижению темпов роста задолженности для региона Восточной Европы.