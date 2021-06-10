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Цены в промышленности выросли за год на 33%, – Госстат

Цены в промышленности выросли за год на 33%, – Госстат

Цены в промышленности Украины в мае 2021 года выросли на 3,6%, тогда как в апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%.

Как сообщает Государственная служба статистики, в годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам мая 2021 года цены в промышленности выросли на 33,1%, по итогам апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января – на 17,6%, передает Интерфакс-Украина. 

За пять месяцев 2021 года рост цен промпроизводителей составил 26,3% к аналогичному периоду 2020 года.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в мае к апрелю 2021 года выросли на 3,1%, при поставках за пределы страны - на 5,3%.

По его данным, в добывающей промышленности и разработке карьеров в мае текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 2,4%, рост цен в добыче сырой нефти и природного газа составил 3,8%, металлических руд - 3,3%, тогда как добыча каменного угля подешевела на 1,9%.

Цены выросли в металлургии – на 8%, производстве энергии - на 4,7%, в поставках электроэнергии, газа, пара и производстве изделий из дерева – на 4,2%, кокса и продуктов нефтепереработки на 3,9%, в перерабатывающей промышленности – на 3,6%, в производстве химических веществ и химической продукции – на 3%, продукция фармацевтических предприятий подорожала на 2,4%, производство товаров промежуточного потребления – на 4,9%, товаров длительного пользования – на 4,4%, товаров краткосрочного пользования – на 2,2%, производство автотранспортных средств – на 2,2%.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ціни (3442) Держстат (1428)


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Вот и реальный уровень инфляции , продукты питания тоже вырослы на 30%! Так что засуньте ,господа правители, свою статистику в свою же задницу , я по своим чекам из супермаркетов вижу ,что теперь там где тратил 1000 , уже минимум 1300 надо , не считая всякой коммуналки и топлива !
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10.06.2021 15:39 Відповісти
Скоро буде не 1300 а 5300, і нам буду розказувати шо ми стали краще жити.
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10.06.2021 18:22 Відповісти
Те що ціни виросли на 33% це результат довгої багаторічної економічної кризи, коли виробники не могли піднімати ціни кожного року на 5-7%, бо не було купівельної спроможності населення та бізнесу. Зараз починається стрімке зростання економіки і виробники намагаються повернутись до запланованих позначок прибутковості бізнесу. Тому я не бачу проблеми в подорожчанні всього на 33%, далі буде звичайне зростання на 5-7% на рік.
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10.06.2021 18:58 Відповісти
Ура рынок рынок
Сахар +100%
Олия +90-100%
Метал+35%
Хлеб+30-35%
Мясные поодукты тоже25-35%
Печенье мария 70 гвн что туда можно положить /мука вода подсластитель /
Вафли 104гвн/на уровне шоколада /
Пенсия плюс11% /зажили кочилась бедность /
Просто фирмы сделали прокладки тавар перепродаю несколько раз
И кричат рынок рынок/на самом деле просто спекуляция/
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10.06.2021 16:16 Відповісти
При такой тенденции украинские товары просто станут неконкурентными и их даже с внутреннего рынка будут вытеснять более дешевые а в большинстве и более качественные импортные товары.
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10.06.2021 17:50 Відповісти
Шаріковим не дойде ніколи , а їх 80 % , за них нормальні люди страждають, потрібно ізолювати 20% від 80%,
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10.06.2021 18:26 Відповісти
https://zn.ua/energy_market/ne-mozhetekhotite-dobyvat-haz-ne-stesnjajtes-ispolzovat-otkhody-s-polej.html

- но у бубочег другие приоритеты
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10.06.2021 19:50 Відповісти

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