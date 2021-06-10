Кабмин предложил упростить блокирование нелегального контента в интернете

Кабинет министров на заседании 9 июня одобрил законопроект "Об авторском праве и смежных правах", который предусматривает упрощенную процедуру блокирования нелегального контента в сети интернет.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

В частности, документом предусмотрены следующие изменения:

упрощение для правообладателей процедуры изъятия нелегального контента на сайтах в интернете и распространение этой процедуры на все объекты авторского права и смежных прав;

введение автоматического получения работодателями и заказчиками прав на компьютерные программы и базы данных, созданные как служебные произведения или в рамках выполнения договоров заказа;

расширение случаев свободного использования объектов авторского права и смежных прав в интересах общества;

получения права на порядок заключения лицензионных договоров на основе публичного предложения;

усиление защиты неоригинальных баз данных, объектов, созданных с помощью искусственного интеллекта, традиционных выражений культуры.

"Принятие законопроекта обеспечит приведение договорных отношений законодательства Украины к стандартам ЕС, реализацию взаимодействия организаций коллективного управления с правообладателями и пользователями и усиления ответственности за нарушения в сфере авторского права и смежных прав", – отмечается в сообщении.