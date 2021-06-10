Послы стран "Большой семерки" одобрили назначение нового главы "Приватбанка"

Послы стран "Большой семерки" (G7) приветствуют назначение Герхарда Бьоша на должность председателя правления государственного "Приватбанка".

Об этом говорится в заявлении группы послов стран G7 по поддержке реформ в Украине в Twitter.

Дипломаты отметили конкурентный и профессиональный процесс отбора, проведенный наблюдательным советом банка.

"Качество этого процесса, в частности стойкость к внешнему давлению, свидетельствует о преимуществах надлежащего корпоративного управления, и мы повторяем свой призыв к скорейшему принятию комплексного законодательства относительно улучшения корпоративного управления госпредприятиями", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 мая набсовет назначил новым главой правления "Приватбанка" Герхарда Бьоша. Отмечалось, что он вступит в должность после согласования Национальным банком. Уже 8 июня решение было согласовано правлением НБУ.

До этого Герхард Бьош занимал должность первого заместителя главы правления "Райффайзен банка Аваль" с ноября 2010 года по 30 апреля 2021 года. В целом в структурах группы "Райффайзен" он работал с 2004 года.