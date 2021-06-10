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Новини
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Долги по выплате больничных достигли 3 миллиардов, – Минсоцполитики

Долги по выплате больничных достигли 3 миллиардов, – Минсоцполитики

Задолженность Фонда социального страхования по выплате больничных сейчас составляет около 3 миллиардов гривен.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик, передает Укринформ.

Говоря об объеме задолженности по листкам временной нетрудоспособности, чиновник отметил: "На сегодня это около 3 млрд грн".

По его словам, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

Заместитель министра пояснил, что возникновение задолженности связано со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

Как сообщалось, 2 июня Кабинет министров дополнительно выделил 400 млн грн для осуществления Фондом социального страхования выплат по листкам нетрудоспособности.

По данным Фонда соцстрахования, количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%. В связи с этим Фонд столкнулся с нехваткой средств для выплаты больничных.

Фонд соцстрахования также признавал существенные задержки выплат больничных из-за нехватки средств.

Автор: 

Джерело:  Укринформ
борг (1868) Міністерство соціальної політики (663) лікарняний (72)


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Топ коментарі
+2
Не може бути...це ж при "баризі" обкрадали "мудрий нарід", а "малчік зєля"не такий, у нього і на посадах всі "чесні друзі" з 95 кварталу...
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10.06.2021 17:45
+2
Так как предпринимателю убыточного дела денег на свою зарплату денег взять не у кого -
- он без зарплаты.
"они"... "ОНИ"... при огромных долгах,
с большой зарплатой и с бесплатным содержанием
украинцы - лошары махровые
тьфу на вас!
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10.06.2021 17:52
+2
Долги по выплате больничных достигли 3 миллиардов, – Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9626
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10.06.2021 19:05
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Денежки взять из Ковидного фонда.
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10.06.2021 14:46 Відповісти
Ментам дали, тут напечатають.
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10.06.2021 18:12 Відповісти
Так ковидные не выплачивают два месяца. Предыдущие месяцы - тупо недоплачивали... Луганская обл.
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11.06.2021 11:37 Відповісти
Не може бути...це ж при "баризі" обкрадали "мудрий нарід", а "малчік зєля"не такий, у нього і на посадах всі "чесні друзі" з 95 кварталу...
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10.06.2021 17:45 Відповісти
Так как предпринимателю убыточного дела денег на свою зарплату денег взять не у кого -
- он без зарплаты.
"они"... "ОНИ"... при огромных долгах,
с большой зарплатой и с бесплатным содержанием
украинцы - лошары махровые
тьфу на вас!
показати весь коментар
10.06.2021 17:52 Відповісти
Долги по выплате больничных достигли 3 миллиардов, – Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 9626
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10.06.2021 19:05 Відповісти
"Велике крадівництво". Шо вы хотите? Деньги Зеленскому и его окружению нужнее. С другой стороны пища может быть и духовная. Чем, например, просмотр очередной серии "Скотов" хуже чем какие то там "деньхи по бальничнаму"?
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10.06.2021 19:40 Відповісти
Ще велике лісоводство не прорахували...
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11.06.2021 11:38 Відповісти
Зате велике будівництво, велике лісництво, і універ за сім мільйярдів...
По#уй лікарняні, субсидії, та таріфи!
Зєля - дави їх! І попісяй зверху - вони стерплять...
Головне - не Порошенко!
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10.06.2021 20:24 Відповісти
ОЛИГАРХОВ НА СЦЕНУ !)
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10.06.2021 21:07 Відповісти
Ублюдки с января не могу получить сдирают в соц страх регулярно полшестого шестой раз в отпуске страна мы терпил нет никакой украины феодальное образование от гривны бумага завтра отменят никто и не пискнет
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11.06.2021 06:28 Відповісти
Вот крайне интересно - если следующий Майдан состоится - будут ли заполненьі полностью все вакантньіе места на фонарньіх столбах? Или терпильі на крови бесконечно будут терять своих детей..
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11.06.2021 11:40 Відповісти

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