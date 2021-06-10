Долги по выплате больничных достигли 3 миллиардов, – Минсоцполитики

Задолженность Фонда социального страхования по выплате больничных сейчас составляет около 3 миллиардов гривен.

Об этом на пресс-конференции сообщил первый заместитель министра социальной политики Евгений Котик, передает Укринформ.

Говоря об объеме задолженности по листкам временной нетрудоспособности, чиновник отметил: "На сегодня это около 3 млрд грн".

По его словам, правительство приняло решение о выделении средств для Фонда соцстрахования, и после проведения всех необходимых бюджетных процедур они будут перечислены на погашение задолженности.

Заместитель министра пояснил, что возникновение задолженности связано со вспышкой заболеваемости COVID-19, когда в конце 2020 года вдвое увеличилось количество листков временной нетрудоспособности и продолжительность пребывания на больничном.

Как сообщалось, 2 июня Кабинет министров дополнительно выделил 400 млн грн для осуществления Фондом социального страхования выплат по листкам нетрудоспособности.

По данным Фонда соцстрахования, количество принятых на оплату больничных листов в январе-апреле 2021 года выросло на 29,6%, потребность в расходах по ним – на 60,3%. В связи с этим Фонд столкнулся с нехваткой средств для выплаты больничных.

Фонд соцстрахования также признавал существенные задержки выплат больничных из-за нехватки средств.