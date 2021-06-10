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ЕБРР выделит "ЭРУ Трейдинг" кредит на 10 миллионов евро

ЕБРР выделит

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит кредит в национальной валюте на сумму эквивалентную в размере 10 млн евро украинскому поставщику электроэнергии и газа ООО "ЭРУ Трейдинг".

Соответствующее решение 9 июня принял совет директоров ЕБРР, передает Интерфакс-Украина. 

"Средства ЕБРР будут использованы на поддержку растущих операций компании по торговле газом, чтобы обеспечить дешевый газ от ЕС на протяжении летнего сезона и хранить его в украинских хранилищах с дальнейшей продажей в Украине (основной вариант) или реэкспортом в ЕС (вторичный вариант) во время зимнего отопительного сезона", – отмечается в документах банка.

Согласно им, кредит поддержит частного независимого трейдера в конкуренции с монопольным поставщиком НАК "Нафтогаз" на все более либерализующемся рынке газа и будет способствовать повышению ликвидности и конкуренции на частной Украинской энергетической бирже.

Отмечается, что ЕБРР станет первым международным финансовым учреждением в существующем кредитном портфеле "Эру Трейдинг".

ООО "Эру Трейдинг", созданное в 2016 году, принадлежит Ярославу Мудрому и Дейлу Перри. Согласно информации на сайте компании, поставки газа для населения являются важной частью ее стратегии. В феврале текущего года общество получило соответствующую лицензию энергорегулятора.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
ЄБРР (771) ЕРУ Трейдінг (31)


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