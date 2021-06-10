Беларусь ввела в эксплуатацию первый блок построенной "Росатомом" АЭС

Приемочная комиссия подписала акт приемки в эксплуатацию пускового комплекса первого энергоблока Белорусской АЭС.

Как сообщает государственное информагентство БЕЛТА, решение комиссии базируется на положительных заключениях надзорных органов и рабочей комиссии БелАЭС, а также на основании выданной МЧС страны лицензии на промышленную эксплуатацию энергоблока.

Кроме властей Беларуси в состав приемочной комиссии вошли представители российских компаний "АСЭ", "Атомстройэкспорт", "Атомтехэнерго".

"В настоящее время блок работает на номинальном уровне мощности реакторной установки. С момента его включения в объединенную энергосистему выработано почти 3 млрд кВт-ч электроэнергии", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в мае "Росатом" заявил о завершении этапа опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока БелАЭС, который начался 22 декабря 2020 года. Физический пуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года.

Беларусь строит АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом", строительство финансируется за счет кредита, предоставленного Россией.

Ввод в эксплуатацию второго энергоблока ожидается в первом полугодии 2022 года. После полного ввода двух энергоблоков БелАЭС сможет производить около 18,5 млрд кВт-ч в год, что обеспечит около 40% потребностей страны в электроэнергии.