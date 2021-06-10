Сертификация "Укрэнерго" невозможна из-за механизма выплаты "зеленого тарифа", – Копач

Согласование Секретариатом Энергетического сообщества сертификации НЭК "Укрэнерго" будет во многом зависеть от стабилизации финансового состояния компании, на которую возложены специальные обязательства по покрытию "зеленого" тарифа.

Об этом сообщил директор Секретариата Энергосообщества Янез Копач, передает отраслевое издание ExPro.

"Сейчас "Укрэнерго" в процессе сертификации, регулятор прислал нам предварительное решение о сертификации, и мы должны предоставить наше мнение об этом. Один из главных вопросов, который мы должны проверить, – это финансовая устойчивость оператора системы передачи. Как мы можем дать положительный ответ наиболее убыточному предприятию Украины? Это невозможно, это так не работает! Поэтому не ждите этого", – заявил Копач.

Он отметил, что Украина приняла своеобразное решение относительно источников финансирования "зеленого тарифа".

"Я нигде не видел в мире, чтобы это было частью тарифа на передачу. Речь не о том, чтобы теоретически "Укрэнерго" стало сборщиком платы за ВИЭ, например, фискальные службы собирают налоги – это не проблема. Речь о том, чтобы эта плата ВИЭ не была доходом компании и не отражалась в финансовой отчетности "Укрэнерго", – добавил Копач.

Он также отметил, что "Укрэнерго" должно быть сертифицировано, ведь это является условием для присоединения Украины к ENTSO-E, однако убытки компании в размере 27,5 млрд грн по итогам 2020 года мешают этому процессу.

"Если вы посмотрите новости, кто является наиболее убыточным предприятием? Это "Укрэнерго", 27,5 млрд грн убытка. Они уже должны перестать платы заработные платы сотрудникам, им нужно объявить процедуру банкротства. Но это не из-за регуляторной активности, это из-за того, что финансирование возобновляемых источников включено в тариф на передачу", – отметил директор Энергосообщества.

Как сообщалось, в начале июня НКРЭКУ приняла предварительное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи по модели ISO и направила его в Секретариат Энергосообщества для получения выводов.

Напомним, "Укрэнерго" в 2020 году получило 27,5 млрд грн чистого убытка против 1,86 млрд грн чистой прибыли за 2019 год. Ранее в компании неоднократно отмечали, что основная деятельность оператора по передаче и диспетчеризации в 2020 году является прибыльной, тогда как убытки связаны с возложенными на компанию специальными обязательствами по покрытию "зеленого" тарифа перед ГП "Гарантированный покупатель".