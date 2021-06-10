Фонд развития предпринимательства оценил уровень проблемных долгов по льготным кредитам

Уровень проблемной задолженности по займам, выданным в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%", составляет 0,62%.

Об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Фонда развития предпринимательства (ФРП) Андрей Гапон, передает Интерфакс-Украина.

"Уровень проблемной задолженности по итогам прошлого года по этой программе составляет 0,62%, что свидетельствует о высокой дисциплине заемщиков", – сказал представитель Фонда.

Гапон добавил, что в дальнейшем ФРП планирует продолжить работать с этой программой, а также планирует запустить проект по энергоэффективности малого и среднего бизнеса.

Как сообщалось, по данным Минфина на 7 июня, с начала работы государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" уполномоченные банки выдали 17 629 кредитов на общую сумму 45,9 млрд грн.