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США планируют передать бедным странам еще 500 миллионов доз вакцин Pfizer

США планируют передать бедным странам еще 500 миллионов доз вакцин Pfizer

CША планируют закупить 500 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, чтобы до середины 2022 года безвозмездно поставить в страны с низким или ниже среднего достатком.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что вакцины получат 92 страны. Первые поставки начнутся в августе текущего года – 200 млн доз вакцин будут переданы до конца года, еще 300 млн – в первой половине 2022 года.

Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден объявил, что до конца июня отправит в другие страны 80 миллионов доз вакцины от COVID-19. По словам Байдена, в другие страны будут отправлены партии вакцин производства Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson. Таким образом, Соединенные Штаты впервые поделятся вакцинами, разрешенными для использования в стране. Позднее стало известно, что Украина вошла в список 12 стран, которым США выделит 6 млн доз вакцин. 

Автор: 

вакцина (889) США (4870)


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