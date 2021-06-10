США планируют передать бедным странам еще 500 миллионов доз вакцин Pfizer

CША планируют закупить 500 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech, чтобы до середины 2022 года безвозмездно поставить в страны с низким или ниже среднего достатком.

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

Отмечается, что вакцины получат 92 страны. Первые поставки начнутся в августе текущего года – 200 млн доз вакцин будут переданы до конца года, еще 300 млн – в первой половине 2022 года.

Как сообщалось, ранее президент США Джо Байден объявил, что до конца июня отправит в другие страны 80 миллионов доз вакцины от COVID-19. По словам Байдена, в другие страны будут отправлены партии вакцин производства Pfizer/BioNTech, Moderna и Johnson&Johnson. Таким образом, Соединенные Штаты впервые поделятся вакцинами, разрешенными для использования в стране. Позднее стало известно, что Украина вошла в список 12 стран, которым США выделит 6 млн доз вакцин.