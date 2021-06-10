НАБУ проводит обыски в пяти больницах "Укрзализныци" (обновлено)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в больницах АО "Укрзализныця" по делу о закупке услуг ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

Как сообщает пресс-служба железнодорожной компании, должностные лица филиалов "Центр здравоохранения" АО "Укрзализныция" подозреваются в попытке в период с сентября по декабрь 2020 года закупить услуги ПЦР-тестирования по завышенным ценам.

"К тому времени указанные закупки были приостановлены департаментом категорийного управления и службами безопасности "Укрзализныци". Материалы о возможном нарушении были переданы правоохранителям", – отмечается в сообщении.

Как впоследствии уточнили в пресс-службе НАБУ, обыски проходят в помещениях клинических больниц на железнодорожном транспорте Киева, Харькова, Львова, Одессы и Днепра, а также в самом филиале "Центр охраны здоровья".

В НАБУ подчеркивают, что обыски проходят в административных помещениях и не влияют на оказание медицинских услуг пациентам.

Дело открыто по факту завладения бюджетными средствами, выделенными по программе медицинских гарантий "Стационарная помощь пациентам с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 " в размере 59,93 млн грн от Национальной службы здоровья Украины.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с 1 апреля 2021 года.