АРМА передала "Сухолучье" Януковича компании владельца обанкротившейся сети "Фуршет"

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, (АРМА) подписало договор о передаче в управление имуществом гостинично-ресторанного комплекса "Сухолучье" компании "7 дней".

Как сообщает пресс-служба АРМА, после этого управляющий сможет начать коммерческое использование актива.

По словам главы ведомства Виталия Сигидина, согласно программе управления, ожидаемый ежемесячный доход компании от использования актива составит 1,16 млн грн, прогнозируемый доход государственного бюджета – более 200 тыс грн. Кроме того, компания планирует тратить на сохранение и улучшение комплекса почти 800 тыс. грн в месяц.

"В планах будущего управляющего – создание на территории комплекса гостевых зон для отдыха и семейных развлечений, сооружение сезонного бассейна, обустройство гостиничных номеров, организация двух заведений", – рассказал глава АРМА.

Как сообщалось, в конце февраля АРМА определило компанию "7 дней" победителем конкурса на управляющего для бывшей охотничьей резиденции "Сухолучье".

ООО "7 дней" – владелец национальной сети гостинично-ресторанных комплексов, работающих, в частности, в Каменце-Подольском, Запорожье и Трускавце. Согласно данным госреестра юрлиц, собственником компании указана кипрская "Сонамента Лимитед", а бенефициаром – Игорь Баленко, основатель обанкротившейся сети супермаркетов "Фуршет".

Напомним, гостинично-ресторанный комплекс "Сухолучье" построен на участке площадью 17,48 га фирмы ООО "Дом Лесника", подконтрольного экс-президенту Виктору Януковичу, который был выведен из земель Днепровско-Тетеревского лесоохотничьего хозяйства. В ходе досудебного расследования в его отношении был наложен арест на указанный земельный участок.

Напомним, "Сухолучье" расположено на берегу Киевского водохранилища. Территорию превратили в охотничьи угодья еще в середине 20 века - для охоты членов Коммунистической партии, а после провозглашения независимости Украины - для депутатов и чиновников.

В 2007 году Виктор Янукович фактически отнял Сухолучье, установив трехметровый забор. Кроме того, были построены дороги и сооружены охотничьи вышки в урочищах "Остров" и "Акация".