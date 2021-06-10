Денежная масса выросла в мае еще на 0,5%, – НБУ

Денежная масса в Украине в апреле 2021 года возросла на 0,5% - до 1,89 трлн грн.

Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики на сайте Национального банка Украины, передает Интерфакс-Украина.

Так, денежная база (резервные средства) за минувший месяц увеличилась на 3,6% – до 644,16 млрд грн.

Нацбанк также указал, что денежные средства в обращении вне банков (M0) в мае выросли на 0,4% – до 533,3 млрд грн.

По данным НБУ, депозитный портфель банков за прошлый месяц увеличился на 0,4% – до 1,36 трлн грн, в частности, в национальной валюте – на 1,2% (до 857,96 млрд грн), тогда как в инвалюте он сократился – на 0,8%, до 500,28 млрд грн.

Вместе с тем кредитный портфель банков вырос на 0,1% – до 966,67 млрд грн, в том числе в нацвалюте – на 2,8% (до 644,74 млрд грн), а в иностранной сократился на 4,9% (до 321,93 млрд грн), свидетельствует отчет.

Согласно данным Нацбанка, чистые международные резервы в мае сократились на 1,1% – до $17,38 млрд.

Как сообщалось, ранее Национальный банк Украины пересмотрел прогноз роста денежной базы на 2021 год с 13,5% (в январском прогнозе) до 18,2%, денежной массы - с 13,3% до 16,7%.

По оценкам НБУ, денежная база в 2022 году увеличится на 8%, в 2023 году - на 6,6%, тогда как в январе Нацбанк прогнозировал рост показателя в 2022 и 2023 годах на 7,1% и 3,8% соответственно.