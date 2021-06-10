Украина надеется увеличить товарооборот с Италией, – Кулеба

Украина и Италия рассчитывают нарастить уровень торговли.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на открытии украинско-итальянского бизнес-форума в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

"Торговля между Украиной и Италией сохраняется, и мы хотим ее еще больше нарастить. Именно потому сегодня мы создаем возможности для украинских и итальянских компаний установить новые деловые связи, подписать новые контракты, обсудить новые перспективные проекты для развития", – сказал Кулеба.

Он указал, что в феврале самые крупные национальные перевозчики обеих стран – "Укрзализныця" и Ferrovie dello Stato Italiane – подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы строить высокоскоростную железную дорогу сообщением Одесса-Киев-Львов-граница с ЕС.

"В марте космические агентства наших государств подписали меморандум о сотрудничестве с целью совместного изучения космоса. В апреле состоялся 16 успешный запуск европейской ракеты Vega c украинским двигателем. Украина и Италия также договорились о поставке дополнительных 10 двигателей для реализации этого проекта", – отметил Кулеба.

По его словам, Итальянское экспортно-кредитное агентство после 6-летнего перерыва возобновило кредитование итальянских предприятий по контрактам с украинскими компаниями.

"И мы не будем на этом останавливаться. Мы будем двигаться вперед, и прямо сегодня будет подписан еще ряд документов", – указал Кулеба.

Ранее, как сообщалось, Украина и Италия договорились усилить борьбу с распространением подделок итальянских продуктов.

В частности, ркчь шла о соусах, игристых винах и других товарах, пользующихся спросом среди украинцев, сообщает Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.