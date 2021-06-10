СБУ обнаружила схему незаконной приватизации земли в Умани

Служба безопасности Украины заблокировала коррупционные механизмы, организованные местными властями Черкасской области. Чиновники планировали вывести из госсобственности земельные участки стоимостью более 10 млн грн. Все они - возле историко-культурного центра им. Рабби Нахмана (место паломничества хасидов).

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Сотрудники спецслужбы установили, что в состав организованной группы входили государственный регистратор одного из ОТГ Черкасской области, бывшие правоохранители и предприниматели. По разработанной "схеме" чиновники подделывали решения органов местного самоуправления и незаконно регистрировали право собственности на земельные участки.

Из-за действий злоумышленников коммерсантам удалось получить в частную собственность почти 0,5 га земель вблизи историко-культурного центра им. Рабби Нахмана в Умани. Сейчас, при содействии СБУ, решается вопрос о возвращении земель в государственную собственность.

Пятерым организаторам сделки сообщено о подозрении по ряду статей:

ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой),

ч. 3 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией),

ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины на Львовщине заблокировала коррупционную схему по незаконному отчуждению земель государственного лесного фонда, организатором которой оказался местный госрегистратор.