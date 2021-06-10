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Новини
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Рост потребительских цен превысил прогноз Нацбанка

Рост потребительских цен превысил прогноз Нацбанка

Инфляция, ускорившись по итогам мая до 9,5% в годовом выражении, превысила траекторию прогноза Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает пресс-служба Нацинального банка, таким образом инфляция оказалась выше траектории прогноза, опубликованного в апреле.

Согласно комментарию НБУ, это прежде всего связано с существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла.

Кроме того, увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2% год к году), прежде всего из-за дальнейшего повышения мировых цен на продукты питания.

Также ускорился рост стоимости услуг (до 8% г/г). Больше всего подорожали услуги общепита, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья, а также курсы иностранных языков и мобильная связь.

Вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% г/г).

Кроме того, увеличились темпы роста административно регулируемых цен (до 17,3% г/г). В частности, стоимость природного газа для населения резко выросла из-за повышения мировых цен и низкой базы сравнения.

Также ускорилось подорожание топлива (до 37,4% г/г) в связи с повышением мировых цен на нефть и с сохранением высокого спроса со стороны населения.

В то же время замедлились темпы роста цен на сырые продукты питания (до 7,1% г/г) благодаря значительным запасам урожая прошлого года и расширению предложения.

"В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,3% после 0,7% в апреле, 1,7% – в марте и 1% – в феврале. В годовом измерении, по сравнению с маем 2020 года, инфляция ускорилась до 9,5% с 8,4% по итогам апреля.

Напомним, в апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а также прогноз роста реального ВВП – с 4,2% до 3,8%.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция начнет замедляться осенью 2021 и вернется в целевой диапазон 5%±1 п.п. в первом полугодии 2022 года.

Автор: 

інфляція (711) НБУ (9266) ціни (3442)


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Топ коментарі
+6
ПОтрібно напечатати гривні , шоб всім хватило, піду міністром фінансів
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10.06.2021 18:19
+5
Что-то неслышно от канала "Г+Г" подсчета стоимости "борщевого набора". Понабирали воды в рот, главное что Беня - пилит бабло совместо с Глав-Зе-Билом
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10.06.2021 21:13
+4
В каждом абзаце есть свой "из-за...".То мировой спрос на продовольствие, то подорожание энергоносителей, то повышение спроса... Но только не из-за из-за идиотизма нашего зеленого руководства.
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11.06.2021 07:40
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Катимось у прірву.
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10.06.2021 17:16 Відповісти
ПОтрібно напечатати гривні , шоб всім хватило, піду міністром фінансів
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10.06.2021 18:19 Відповісти
ктото удивлён ??? хоть чем то....
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10.06.2021 19:18 Відповісти
Кадый президент дает нажиться на инфляции ,,соратникам ,,
Ющенко гривнея подешевела в два раза
Порошенко гривня подешевела в три раза
Зеленский гривня вроди бы укрепилась до 24 гвн за доллар
Тихонько скупили доллар
Гривня упала до 28 за доллар
За три месяца заработали 20% в долларовом выражении
Неплохо !
Зачем банку морочить голову с вложеним денег
Взял деньги на депозит под 8%/вкладчик заплатил налоги 19,5% с выплат /
Отдал в кредит под 16% и гоняет выбивал вот и вся работа
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10.06.2021 19:35 Відповісти
Что-то неслышно от канала "Г+Г" подсчета стоимости "борщевого набора". Понабирали воды в рот, главное что Беня - пилит бабло совместо с Глав-Зе-Билом
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10.06.2021 21:13 Відповісти
Тобто, "кінець епохи бідності", -таки закінчився?!
Обдолбишу розповіли?
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10.06.2021 21:13 Відповісти
Олигархи в 3 раза вырастили свой капитал за год, а народу уже жрать нечего. Олигархическая система так работает и это еще Аристотель писал в книге "Политика". Также там написано, что это не долгая система ибо такая система приводит к восстанию народа против олигархов и уничтожение их. И дальше система переходит к демократической системе - в которой жизнь становится лучше для большинства народа ибо система такая для большинства народа, а не для меньшинства, как в олигархической системе. Революция не закончилась, а закончится она, когда олигархическая система будет уничтожена. Зеленский дурит народ и он не будет бороться с олигархами, он их пытается спасти и обмануть народ и оттянуть выживание олигархов.
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10.06.2021 21:25 Відповісти
Олігархи за 2020 зросли у 2-3 рази. ВВП України знизився на 4%.
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11.06.2021 06:57 Відповісти
А вы тарифы подымите еще в два раза чтобы окончательно добится повышения всего и вся! Ну и цены на топливо не забудте то же подымите раз в пять!! То же мне великое таинство отчего растут цены на жратву.....
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10.06.2021 22:08 Відповісти
ви взагалі бачіли ціни на будівельні матеріали?
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10.06.2021 22:09 Відповісти
вони взлетіли у всьому світі
це вже паніка
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10.06.2021 23:18 Відповісти
Шмаркля асаплівся.
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11.06.2021 06:54 Відповісти
В каждом абзаце есть свой "из-за...".То мировой спрос на продовольствие, то подорожание энергоносителей, то повышение спроса... Но только не из-за из-за идиотизма нашего зеленого руководства.
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11.06.2021 07:40 Відповісти

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