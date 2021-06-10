Рост потребительских цен превысил прогноз Нацбанка

Инфляция, ускорившись по итогам мая до 9,5% в годовом выражении, превысила траекторию прогноза Национального банка Украины (НБУ).

Как сообщает пресс-служба Нацинального банка, таким образом инфляция оказалась выше траектории прогноза, опубликованного в апреле.

Согласно комментарию НБУ, это прежде всего связано с существенным подорожанием природного газа и подсолнечного масла.

Кроме того, увеличились темпы роста цен на обработанные продовольственные товары (до 11,2% год к году), прежде всего из-за дальнейшего повышения мировых цен на продукты питания.

Также ускорился рост стоимости услуг (до 8% г/г). Больше всего подорожали услуги общепита, культуры и отдыха, аренды, содержания и ремонта жилья, а также курсы иностранных языков и мобильная связь.

Вследствие устойчивого потребительского спроса ускорился рост цен на непродовольственные товары (до 1,4% г/г).

Кроме того, увеличились темпы роста административно регулируемых цен (до 17,3% г/г). В частности, стоимость природного газа для населения резко выросла из-за повышения мировых цен и низкой базы сравнения.

Также ускорилось подорожание топлива (до 37,4% г/г) в связи с повышением мировых цен на нефть и с сохранением высокого спроса со стороны населения.

В то же время замедлились темпы роста цен на сырые продукты питания (до 7,1% г/г) благодаря значительным запасам урожая прошлого года и расширению предложения.

"В течение ближайших месяцев инфляционное давление будет сохраняться прежде всего из-за высоких мировых цен, в частности на энергоносители и продовольственные товары", – отмечают в НБУ.

Как сообщалось, по данным Госстата, рост потребительских цен в мае 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем ускорился до 1,3% после 0,7% в апреле, 1,7% – в марте и 1% – в феврале. В годовом измерении, по сравнению с маем 2020 года, инфляция ускорилась до 9,5% с 8,4% по итогам апреля.

Напомним, в апреле Национальный банк Украины ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 7% до 8%, а также прогноз роста реального ВВП – с 4,2% до 3,8%.

Согласно прогнозу НБУ, инфляция начнет замедляться осенью 2021 и вернется в целевой диапазон 5%±1 п.п. в первом полугодии 2022 года.