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В Украине начинается массовая вакцинация чиновников от COVID-19

В Украине начинается массовая вакцинация чиновников от COVID-19

В Украине с 14 июня 2021 года начинается вакцинация государственных служащих от COVID-19.

Начало вакцинации этой категории предусмотрено решением Оперативного штаба Министерства здравоохранения от 7 мая, передает пресс-служба КГГА.

В частности, речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления, которых мобильные бригады будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

Как сообщалось, в конце мая в Украину прибыла первая партия на 117 тыс. доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, закупленная за средства госбюджета. 9 июня в Украину доставили еще 66,69 тыс. доз этой вакцины.

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Джерело:  КГГА
вакцина (889) чиновник (87) коронавірус (3210)


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давно пора почати "ліквідацію" чиновників...
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11.06.2021 09:23 Відповісти
Как всегда, самое лучшее для чиновников, а остальным дерьмо всякое!
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11.06.2021 13:09 Відповісти

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