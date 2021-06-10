В Украине начинается массовая вакцинация чиновников от COVID-19
В Украине с 14 июня 2021 года начинается вакцинация государственных служащих от COVID-19.
Начало вакцинации этой категории предусмотрено решением Оперативного штаба Министерства здравоохранения от 7 мая, передает пресс-служба КГГА.
В частности, речь идет о сотрудниках законодательных, исполнительных и судебных органов власти центрального, регионального и местного уровней и органов местного самоуправления, которых мобильные бригады будут прививать вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.
Как сообщалось, в конце мая в Украину прибыла первая партия на 117 тыс. доз вакцины Comirnaty против COVID-19 производства Pfizer-BioNTech, закупленная за средства госбюджета. 9 июня в Украину доставили еще 66,69 тыс. доз этой вакцины.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль