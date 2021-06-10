Мининфраструктуры отменило льготы для аэропорта "Борисполь"

Министерство инфраструктуры ввело одинаковый сбор за аэронавигационное обслуживание на подходе и в районе аэродрома для аэропортов "Борисполь" и "Киев" (Жуляны).

Соответствующий приказ министерства №258 от 17 мая зарегистрирован в Минюсте и с 1 июня вступил в силу, сообщает отраслевое издание avianews.com.

Если раньше размер сбора для аэропорта "Борисполь" составлял 210 евро, а для "Киева" – 411 евро, то теперь для обоих аэропорта столицы действует единая ставка - 290 евро. В региональных аэропортах Украины применяется прежний сбор в размере 411 евро.

"Приказ подготовлен с учетом рекомендаций Антимонопольного комитета Украины", – отметили в пресс-службе Мининфраструктуры.

Как сообщалось, в декабре 2019 года АМКУ признал незаконным снижение в два раза сборов за аэронавигационное обслуживание на подходе и в районе аэродрома для аэропорта "Борисполь" по сравнению с другими аэропортами. Регулятор посчитал, что приказ в таком виде ставит крупнейший аэропорт Украины в привилегированное положение по сравнению с другими аэропортами, что может привести к ограничению конкуренции. В связи с этим АМКУ обязал Мининфраструктуры внести изменения в приказ и убрать из него дискриминационные условия.

Напомним, Мининфраструктуры приказом №415 от 4 июня 2019 года установило плату для "Борисполя" в размере 210 евро, тогда как для всех остальных аэропортов она составила 411 евро. От этого выиграли авиакомпании, которые базировались в "Борисполе" или совершали рейсы в этот аэропорт.

Другие аэропорты выступили с протестом против такой ситуации и призвали Антимонопольный комитет Украины разобраться в проблеме и немедленно принять меры.