Нацкомиссия допустила к обращению в Украине облигации Мексики

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) решила допустить к обращению в Украине облигации Мексики, а также акции iShares Global Healthcare ETF и iShares Global Consumer Discretionary ETF.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора в четверг, 10 июня, передает пресс-служба НКЦБФР.

"Решения о допуске одобрены Комиссией по обращению самих заявителей без участия Национального депозитария Украины... Ценные бумаги иностранных эмитентов допущены к обращению на территории Украины на фондовых биржах и внебиржевом рынке", – сказано в сообщении.

В НКЦБФР уточнили, что сейчас к обращению на отечественном рынке капитала допущено 38 ценных бумаг иностранных эмитентов.

Как сообщалось, в конце мая НКЦБФР впервые провела процедуру допуска иностранных облигаций к обращению на территории Украины полностью в электронном виде.