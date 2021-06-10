Евросоюз выделил 600 миллионов на поддержку бизнеса на Востоке Украины

Почти 150 малых и средних предприятий (МСП) из прифронтовых территорий Украины воспользовались помощью Европейского союза по программе FinancEast, которую внедряют в партнерстве с Фондом развития предпринимательства в рамках инициативы EU4Business.

Об этом во время презентации годового отчета Фонда развития предпринимательства за 2020 год сказал руководитель сектора сельского хозяйства Представительства ЕС в Украине Кристиан Хелл, передает Укринформ.

Хелл напомнил, что программа инициирована в 2017 году. Сначала европейские партнеры профинансировали ее на 15 млн евро. Сейчас эта сумма выросла до 75 млн евро.

"Программа поддержки восточных регионов Украины основывается на четырех составляющих: управление и децентрализация, безопасность, реформы в различных отраслях, а также экономическое восстановление и развитие микро-, малого и среднего бизнеса. Европейский союз решил оказывать гибкую и доступную помощь МСП в регионе. Работа ведется по двум направлениям: грантовые средства для снижения банковских рисков при кредитовании бизнеса и прямые гранты, что компенсируют 50% стоимости инвестиционных проектов", - рассказал Хелл.

Львиная доля предоставленных ЕС средств, по его словам, идет именно на инвестиционное развитие. Благодаря сотрудничеству немецкого госбанка KfW с ФРП и банковскими учреждениями-партнерами в Украине - "Ощадбанком", "Укгазбанком" и компанией "ОТП-лизинг" - бизнес имеет доступ к грантовых фондов, покрывающих половину выплат по кредиту или лизинговым контрактом.

"Конечная цель для ЕС заключается в восстановлении доверия банков к кредитованию предпринимателей, которые работают вблизи линии противостояния, где риски намного выше. Восстановив доверие и уверенность в результатах, мы сможем обеспечить устойчивый доступ микро-, малого и среднего бизнеса к финансовому ресурсу, что будет способствовать восстановлению этих территорий", - подытожил Хелл.

Программа FinancEast разработана в рамках соглашения между правительством Украины и ЕС "Поддержка Европейского союза для востока Украины". В программе могут принимать участие микро-, малые и средние предприятия (ФЛП и юридические лица) с количеством работников до 250 человек и с годовым доходом до 10 млн евро в гривневом эквиваленте. Главные условия - стабильное финансовое состояние и осуществление хозяйственной деятельности на подконтрольных Украине территориях Донецкой или Луганской областей в течение как минимум одного года. Максимальная сумма кредита или лизинга - 400 тыс. евро в гривневом эквиваленте, минимальная сумма не ограничивается.

Ранее, как сообщалось, Япония выделила $4,5 млн на поддержку населения Донецкой и Луганской областей, а также на восстановление этих областей.