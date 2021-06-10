На "Азовстали" установят фильтры с повышенной защитой

В конвертерном цехе меткомбината "Азовсталь" Группы "Метинвест" продолжается реконструкция системы аспирации участка сыпучих и ферросплавов конвертерного цеха.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, принято решение о расширении проекта – дополнительно установят 23 взрывозащищенных фильтра, инвестиции в реализацию составят 204 млн грн, передает УНИАН.

Сейчас в рамках реконструкции монтируют локальные фильтры: уже подготовлены 80 очистных установок из 166, отвечающих европейским требованиям к очистным сооружениям. В скором времени они будут работать на всех перегрузочных узлах, а контролировать систему аспирации будет автоматика.

Согласно сообщению, фильтры во взрывозащищенном исполнении необходимы для улавливания угольной пыли, которая является взрывоопасной. От разрушения корпус фильтра и его автоматику внутри будет защищать специальный клапан, исключающий возможность попадания взрывной волны в основной бункер складирования материалов.

"Группа "Метинвест" ежегодно увеличивает инвестиции в экомодернизацию промышленных объектов. В производственных цехах пошагово ведется установка современных аспирационных систем, отвечающих строгим требованиям к очистным сооружениям. Например, в конвертерном цехе реконструкция системы аспирации включает установку более 150 локальных фильтров в местах складирования материалов, на транспортерных лентах и на всех перегрузочных узлах. После ввода в эксплуатацию всех очистных сооружений в подразделении, содержание пыли в отходящих газах снизится до минимума", – отметил директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии меткомбината "Азовсталь" Группы Метинвест Сергей Калиниченко.