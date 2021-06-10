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Украина и Венгрия согласились взаимно признавать свидетельства о вакцинации

Украина и Венгрия согласились взаимно признавать свидетельства о вакцинации

Украина и Венгрия договорились взаимно признавать свидетельства о вакцинации от коронавируса, что уже с 11 июня открывает возможность путешествий.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

"Официально: Украина и Венгрия взаимно признали свидетельства о вакцинации от COVID. С 11 июня можно путешествовать с отечественными свидетельствами о полной вакцинации. Поздравляю коллегу и друга Петера Сийярто с успешным воплощением нашей договоренности. Это первая страна ЕС, с которой есть такое решение", - написал Кулеба.

Ранее сообщалось, что Украина и Молдова договорились заключить соглашение о взаимном признании сертификатов о вакцинации.

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Джерело:  Twitter
вакцина (889) Угорщина (550) коронавірус (3210)


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