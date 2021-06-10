Офис генпрокурора купил новых автомобилей Toyota на 3,6 миллиона

Офис генерального прокурора договорился с ООО "ВиДИ Автострада" о закупке шести автомобилей Toyota Corolla на общую сумму 3,6 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные в системе ProZorro, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, Офис генпрокурора купил автомобили Toyota Corolla по 599,9 тыс. грн за штуку. На сайте официального дилера цены на эту модель стартуют от 510 тыс. грн.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований 25 мая по результатам тендера заказало дочернему предприятию "Автотрейдинг-центр" легковых автомобилей на 8,9 млн грн. В частности, фирма поставит 12 автомобилей специализированного назначения Skoda Octavia A8 Ambition по 741,6 тыс. грн за штуку.