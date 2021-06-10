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Минздрав перенаправил 1,2 миллиарда на финансирование больниц под COVID-19

Минздрав перенаправил 1,2 миллиарда на финансирование больниц под COVID-19

Министерство здравоохранения передало 1,2 млрд грн на финансирование 249 больниц, которые имеют договор с Национальной службой здоровья Украины на пакет лечения COVID-19.

 Соответствующее распоряжение было принято на заседании Кабмина.

Расходы НСЗУ увеличены за счет средств, которые предусматривались для обеспечения возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа.

Сейчас законопроект по обеспечению возможности закупок лекарственных средств по договорам управляемого доступа (регистрационный №4662 от 28 января 2021 года) 2 июня 2021 года принят только в первом чтении.

"Средства, предусмотренные на закупки по договорам управляемого доступа, могут быть не использованы в полной мере из-за затянутости процедуры внедрения такого механизма. Поэтому мы перераспределили их на нужды лечения и подготовки больниц к возможной новой волны COVID-19", - комментирует решение правительства заместитель министра здравоохранения Петр Емец.

Он добавил, что Минздрав и ГП "Медицинские закупки Украины" будут способствовать внедрению договоров управляемого доступа, а потенциальная экономия средств, в том числе и за счет прозрачных закупок, позволит реализовать этот механизм уже в этом году.

В Минздраве напомнили, что из-за снижения заболеваемости COVID-19 и из-за нехватки пациентов некоторые больницы сворачивают ковидные отделения. В то же время Минздрав определил перечень учреждений, которые будут иметь все необходимое, чтобы оперативно реагировать и оказывать помощь пациентам с COVID-19.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения предложит Кабмину продлить карантин на летний период с сохранением основных карантинных ограничений.

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Джерело:  Минздрав
МОЗ (1441) фінансування (2025) коронавірус (3210)


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А-а-а-а. А я думав, чому ж це українці почали так масово гинути від серцево-судинних захворювань, раку, СНІДу, туберкульозу та ін. А їх просто рятували від COVID-19...
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10.06.2021 18:10 Відповісти

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