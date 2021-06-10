Приватизация ОГХК заинтересовала больше 10 инвесторов, – Сенниченко

Приватизация "Объединенной горно-химической компании" (ОГХК) заинтересовала более 10 инвесторов, большинство из них – иностранные компании.

Об этом глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко сообщил в своей колонке на ЭП.

Он напомнил, что операционная подготовка к аукциону началась еще в 2019 году, но процесс задержался из-за эпидемии коронавируса. Также всеми силами большую приватизацию пытались остановить олигархические группы.

"Назовем вещи своими именами: ОГХК долгое время была самопровозглашенной вотчиной олигархических групп. Роль государства там была чисто декоративная. Мы вернули контроль над предприятием государству", – подчеркнул Сенниченко.

Он отметил, что под руководством ФГИ, стартовая цена ОГХК увеличилась с 2,1 млрд до 3,7 млрд грн. В то же время, суммарный доход комбината вырос более чем в три раза: со $100 млн в 2019 году до $340 млн по итогам 2020 года.

Глава ФГИ указывает, что эти достижения стоили его команде немалых трудов.

"Когда всем стало понятно, что настроены мы серьезно, ставки выросли: мы столкнулись с попыткой рейдерского захвата, информационными войнами, прямыми угрозами в сторону сотрудников и другими формами давления до поджогов машин менеджмента и устройства диверсий – порчей продукции и ее высыпанием ночью на железнодорожные пути", – написал Сенниченко.

Он добавил, что несмотря на трудности,все необходимые для приватизации ОГХК документы готовы и согласованы с Аукционным комитетом и переданы на согласование в Кабинет министров Украины.

В целом с начала 2020 года Фонд госимущества провел более 2000 приватизационных аукционов, которые принесли в государственный бюджет более 4 млрд гривен. В 2021 году ожидаемый доход от приватизации составляет 12 млрд грн.