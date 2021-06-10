"Укрзализныця" наняла консультантов для выпуска еврооблигаций

Филиал "Центр сервисного обеспечения" АО "Укрзализныця" 7 июня по результатам тендера заказала компании "Dechert LLP" (Великобритания) юридические услуги на 101 тыс. евро, или 3,37 млн грн.

Об этом сообщается в системе ProZorro, передают Наші гроші.

На текущий год в британской компании заказали услуги внешнего юридического советника по предоставлению консультаций по вопросам применения английского права и права других стран. Услуги касаются долгов и выпуска облигаций участия в займе (LPN).

Объем заказа составляет 400 часов по 252 евро. Это смешанная ставка персонала, которая включает гонорары, расходы на привлечение третьих лиц и командировки и технические расходы.

Субподрядчиком по объему услуг не менее половины общей стоимости заказа будет киевское адвокатское объединение "Юридическая фирма "Астерс", которое учредили Сергей Свириба, Маркиян Ключковский, Глеб Бялый, Игорь Свечкарь, Вадим Самойленко, Сергей Гребенюк, Армен Хачатурян, Алексей Дидковский Алексей Демьяненко и Эндрю Мак.

Ожидаемая стоимость закупки составляла 9,86 млн грн. На тендер пришло пять фирм, но заказчик допустил к аукциону только три – упомянутую "Dechert", "Norton Rose Fulbright LLP" (Великобритания) и Представительство "Бейкер и Маккензи – Си Ай Эс, Лимитед", а остальные отклонил.

Сначала "Бейкер и Макензи" предложило самую высокую цену 8,4 млн грн, "Dechert" – 8,17 млн грн, а "Norton Rose Fulbright" – 4,73 млн грн. Затем на активных торгах "Norton Rose Fulbright" упала в цене незначительно – до 4,58 млн грн, а другие два участника вдвое. "Бейкер и Макензи" снизила цену до 4,5 млн грн., а "Dechert" – до 3,37 млн грн., выиграв торги.

Следовательно, экономия относительно ожидаемой стоимости оказалась трехкратной.

Система автоматически обозначила цену "Dechert" как аномально низкую. Фирма обосновала его тем, что в последние годы была главным советником "Укрзализныци" в ряде сделок на рынках капитала, включая текущий выпуск облигаций участия в займе. Она разработала определенные шаблоны документов и получила значительные знания о хозяйственной деятельности "Укрзализныци".

По данным ProZorro, с 2019 года "Dechert" получила подрядов "Укрзализныци" на 10,27 млн грн.

В настоящее время ООО "Международная юридическая фирма "Интегритес" и ООО "СиЭмЭс Камерон Маккенна ЭлЭлСи" отклонили за неподтвержденный опыт. Тендерная документация требовала указать аналогичный договор участника, аффилированного лица или члена его международной сети юридические услуги "кредитору или заемщику, в том числе с юридического сопровождения проектов выпуска долговых ценных бумаг для привлечения финансирования на международных рынках капитала или реструктуризации внешних финансовых задолженностей или других сделок по урегулированию задолженности заемщиков-резидентов Украины или стран СНГ (включая суверена и/или квази-суверена)".

Любой из этих проектов должен был быть реализован резидентами Украины или стран СНГ, включая суверена и/или квази-суверена, с 2018 года.

Однако "Интегритес" указала опыт партнера своего субподрядчика "Morgan, Lewis & Bockius UK LLP (Великобритания) Картера Брода. Последний представлял российские фирмы " Yandex N.V." и "Global Ports Investments PLC" относительно еврооблигаций на биржах, а также американский банк "Bank of America Merrill Lynch" в качестве ведущего менеджера по выпуску еврооблигаций на $250 млн для ГП "НАЭК "Энергоатом".