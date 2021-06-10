Оператор "Северного потока-2" объявил о начале заполнения трубопровода газом

Строительство первой нитки газопровода "Северный поток-2" технически завершено.

Об этом заявила пресс-служба Nord Stream 2 AG, передает Интерфакс-Украина.

"Морская часть первой нитки "Северного потока-2" технически завершена. 4 июня была закончена трубоукладка, сегодня осуществлен захлест - уложенные со стороны России и Германии морские секции газопровода соединены между собой", - сказано в сообщении.

"С завтрашнего дня начинаются пусконаладочные работы по заполнению газопровода газом", - анонсирует Nord Stream 2 AG.

Трубоукладочные работы по морской части второй нитки продолжаются. Они проводятся в соответствии со всеми необходимыми разрешениями, подчеркивают строители магистрали.

Как сообщалось, на минувшей неделе российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.