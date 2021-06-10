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Минрегион разработает 134 строительных cтандарта

Минрегион разработает 134 строительных cтандарта

Национальный орган стандартизации утвердил предложения Министерства развития общин и территорий по разработке 134 национальных строительных стандартов в рамках программы по стандартизации на 2021 год.

Об этом говорится в сообщении Минрегиона, передает Интерфакс-Украина.

Так, планируется разработать 13 нацстандартов, гармонизированных с европейскими и международными стандартами, четыре стандарта для внедрения BIM-технологий, 60 - по Регламенту ЕС №305 о стройпродукции, 26 - по энергоэффективности, а также более 30 "поддерживающих" стандартов, в том числе по строительным нормам.

В ближайшее время Минрегион проведет тендер по определению исполнителей.

Министерство напоминает, что в 2021 году объем финансирования научных работ по нормированию и стандартизации составил 54 млн грн.

Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий в 2021 году планирует обновить более 30 государственных строительных норм - почти треть от действующих сегодня ГСН.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
стандарт (42) будівництво (2223) Мінрегіонрозвитку (636)


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