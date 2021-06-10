Минрегион разработает 134 строительных cтандарта
Национальный орган стандартизации утвердил предложения Министерства развития общин и территорий по разработке 134 национальных строительных стандартов в рамках программы по стандартизации на 2021 год.
Об этом говорится в сообщении Минрегиона, передает Интерфакс-Украина.
Так, планируется разработать 13 нацстандартов, гармонизированных с европейскими и международными стандартами, четыре стандарта для внедрения BIM-технологий, 60 - по Регламенту ЕС №305 о стройпродукции, 26 - по энергоэффективности, а также более 30 "поддерживающих" стандартов, в том числе по строительным нормам.
В ближайшее время Минрегион проведет тендер по определению исполнителей.
Министерство напоминает, что в 2021 году объем финансирования научных работ по нормированию и стандартизации составил 54 млн грн.
Ранее сообщалось, что Министерство развития общин и территорий в 2021 году планирует обновить более 30 государственных строительных норм - почти треть от действующих сегодня ГСН.
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