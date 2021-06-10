Киевсовет решил снести диспансер для строительства частной клиники

Депутаты Киевсовета разрешили снос здания противотуберкулезного диспансера в центре города и начало подготовки конкурса по привлечению инвестора для строительства частного медицинского центра.

Соответствующее решение на заседании в четверг, 10 июня, поддержали 84 депутата, передает пресс-служба Киевсовета.

Решение Киевсовета также предусматривает проведение инвентаризации и независимой оценки объектов коммунальной собственности в пер. Чеслава Белинского, 6, которые на праве оперативного управления закреплены за КНП "Фтизиатрия".

Ориентировочная общая площадь объектов, которые планируется снести, составляет 1153 кв. м. Это здание поликлиники, подсобное помещение и проходная.

"Противотуберкулезный диспансер закрыт с мая 2015 года. Здания диспансера находятся в неудовлетворительном состоянии, их дальнейшая эксплуатация невозможна, поскольку не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам", – сказано в обоснованию к проекту решения.

На этом месте планируется реализовать инвестиционный проект по строительству современного медицинского центра с паркингом. Согласно ориентировочным технико-экономическим показателям проекта, разработанных по предварительным расчетам КП "Киевское инвестиционное агентство", объем инвестиций составит около 216 млн грн.

Как сообщили в Департаменте экономики и инвестиций КГГА, снос объектов коммунальной собственности столичной общины происходить исключительно после определения победителя инвестиционного конкурса, заключение договора и компенсации стоимости коммунального имущества инвестором.

Как сообщалось, ранее Киевсовет разрешил снести часть зданий Киевской городской клинической больницы №14 в рамках инвестиционного проекта, который предполагает строительство на этой территории частного медицинского центра.

При этом на территории Киевской городской клинической больницы №14 уже находится частная клиника "Обериг", построенная в результате инвестиционного конкурса на строительство медицинского центра в рамках бизнес-социального партнерства.

Медицинский центр "Универсальная клиника "Обериг" - один из крупнейших частных инвестиционных проектов в области здравоохранения Украины. Долями в уставном капитале компании владеют Александр Деркач (33,34%), Виктор Рыбчук и Федор Шпиг (по 33,33%).