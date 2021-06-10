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Нацкомиссия передаст утверждение тарифов на отопление местным властям

Нацкомиссия передаст утверждение тарифов на отопление местным властям

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и жилкомуслуг (НКРЭКУ), разработала проект постановления о передаче полномочий по утверждению тарифов на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии местным органам власти.

Об этом сообщила член НКРЭКУ Ольга Бабий на Ukrainian Gas Open 2021, передает Интерфакс-Украина.

"Вчера (9 июня) НКРЭКУ одобрила изменения в лицензионные условия на производство и поставки тепла. Со вчерашнего дня установление тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение передано на местный уровень", – заявила Бабий.

По ее словам, "мы это сделали потому, что когда пытались самостоятельно установить тарифы, часто органы местного самоуправления не согласовывали нам эту процедуру, и у нас были города, которые в момент принятия тарифов не позволяли нам это сделать по причине общественного сопротивления на местах".

Член комиссии также сослалась на Программу деятельности Кабинета министров, согласно которой одним из направлений реализации цели по предоставлению качественных коммунальных услуг является передача полномочий по регулированию деятельности предприятий теплоснабжения – согласование инвестиционных программ и установления тарифов – с государственного уровня на уровень местных органов власти.

"Конечно, мы как регулятор не отказываемся от разработки лицензионных условий, правил и не отказываемся от ответственности. Мы будем осуществлять наш ежеквартальный мониторинг деятельности таких предприятий. По результатам отопительного сезона уже вместе с правительством будем принимать решения в этом контексте, как действовать дальше. Рынок теплоснабжения мы не покидаем, мы остаемся там идеологом лицензионных условий", – подчеркнула Бабий.

Как сообщила НКРЭКУ на сайте, решение о передаче полномочий утверждения тарифов на теплоснабжение на места регулятор принял 9 июня, одобрив проект постановления комиссии "Об утверждении изменений к лицензионным условиям осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения".

Документом, в частности, предусматривается передать всех лицензиатов в сфере теплоснабжения, подпадающих под регулирование НКРЭКУ (кроме осуществляющих хозяйственную деятельность по производству тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, теплоэлектростанциях, атомных электростанциях и когенерационных установках) на местный уровень. Таким образом, местные органы власти будут устанавливать тарифы и утверждать планы развития для таких лицензиатов.

Передаются, в частности, 80 лицензиатов (28 субъектов), осуществляющих деятельность по производству, транспортировке и поставке тепловой энергии. Ранее в рамках реформы децентрализации власти в Украине на местный уровень были переданы 623 таких лицензиата.

При этом регулятор будет осуществлять мониторинг и контроль работы всех предприятий теплоснабжения, в том числе и тех, регулирование которых будет происходить на местном уровне, продолжать нормативно-правовое обеспечение их деятельности.

После одобрения проекта постановления НКРЭКУ располагает двумя неделями для обсуждения и согласования позиций.

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
тарифи (1302) НКРЕКП (1442)


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Топ коментарі
+9
Опять зеленые недоумки пытаются выехать за счет местных бюджетов. Налоги и деньги нам, а ответственность и геморрой - вам.
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10.06.2021 20:26
+7
я так понял что посчитали насколько много нужно увеличить тарифы,офигели и решили что пусть местные власти отдуваются. На международном рынке стоимость газа резко возросла,значит и тарифы бвырастут резко. но это не беда-ведь при Зеленском как он обещал врачь уже получает 4 тыс долларов зарплаты и ему оплатить 200 долларов за отопление-раз плюнуть
Интересно 73% дебилов поймут что больше никогда нельзя выбирать актеров и людей с улицы на высшую госдолжность?
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10.06.2021 20:51
+4
Перевод стрілок: ми хороші, вони погані.
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10.06.2021 20:37
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теперь их хата в Киеве и дальше. а вы там на местах будете думать, как же сделать так, чтобы в виноватых не остаться
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10.06.2021 20:11 Відповісти
Опять зеленые недоумки пытаются выехать за счет местных бюджетов. Налоги и деньги нам, а ответственность и геморрой - вам.
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10.06.2021 20:26 Відповісти
Как говорится: умыли руки....
Всех ждет ценовой беспредел
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11.06.2021 09:33 Відповісти
Перевод стрілок: ми хороші, вони погані.
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10.06.2021 20:37 Відповісти
я так понял что посчитали насколько много нужно увеличить тарифы,офигели и решили что пусть местные власти отдуваются. На международном рынке стоимость газа резко возросла,значит и тарифы бвырастут резко. но это не беда-ведь при Зеленском как он обещал врачь уже получает 4 тыс долларов зарплаты и ему оплатить 200 долларов за отопление-раз плюнуть
Интересно 73% дебилов поймут что больше никогда нельзя выбирать актеров и людей с улицы на высшую госдолжность?
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10.06.2021 20:51 Відповісти
цены на сырье только в пути повышения..
денег на долги нужно уже столько, что ни какой транш мвф уже не поможет..
дефолт близко
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10.06.2021 21:00 Відповісти
"... Осенний дефолт 2021, о котором мы говорили еще год назад официально стартовал. 37 нардепов из разных фракций и групп зарегистрировали в Раде проект постановления №5607, предусматривающий подготовку плана неотложных мер по реструктуризации внешнего госдолга Украины перед МВФ...."
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10.06.2021 22:10 Відповісти
Есть старый анекдот, как Чапаев в карты с джентельменами играл и, как у него карта пошла
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10.06.2021 21:12 Відповісти
Опалення має бути тільки автономним.
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10.06.2021 21:17 Відповісти
передайте також газовi родовища та iнше природне багатство людям.
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10.06.2021 21:22 Відповісти
а зараз вони хіба не у людей?
треба може уточнити - яким саме "людям"?
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11.06.2021 14:24 Відповісти
А субсидії населенню хто буде покривати, а то вийде що місцеві органи задеруть ціни до небес, а доплачувати за тепло буде держбюджет.
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11.06.2021 12:30 Відповісти
Это плохо скрытая попытка переложить непопулярные меры ( подъем тарифов) с центральной власти на местную. Ни более ничего. Одно они до сих пор не поняли. В Украине виновными ( при любом раскладе) будут в первую очередь - президент, премьер, глава офиса президента, кабинет министров целиком, правящая партия, спикер, Рада в целом и только потом местные власти, местные депутаты ну и попередники ( куда без них).
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11.06.2021 13:54 Відповісти

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