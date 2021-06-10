Витренко раскритиковал планы по проведению ІРО "Нафтогаза"
Проведение первичного публичного предложения (IPO) акций НАК "Нафтогаз Украины" как материнской компании всей группы "Нафтогаза" имеет ряд недостатков и следует рассмотреть альтернативы.
Об этом заявил глава правления НАК Юрий Витренко во время организованного U.S. - Ukraine Business Council вэбинара, передает Интерфакс-Украина.
"Не уверен, что IPO конгломерата (а НАК – это конгломерат) – лучшая идея", – сказал Витренко.
По словам Витренко, возможно, IPO отдельно "Укргаздобычи" будет лучшим вариантом, более понятным для инвестора, тогда как продажа всего "Нафтогаза" будет сопряжена с дисконтом.
Глава правления добавил, что существуют возможные варианты отдельных вертикально-интегрированных нефтяной и газовой компании, компании в теплоснабжении, и тема таких "плавающих" конгломератов дискутируется на уровне наблюдательного совета.
Витренко высказал мнение, что помимо IPO стоит рассматривать и опцию привлечения стратегического инвестора, и в целом стоит отталкиваться от актива в вопросе способа и времени возможной продажи.
Витренко также указал, что разные активы компании могут иметь разную скорость подготовки к привлечению инвестора.
В любом случае, подчеркнул глава правления НАК "Нафтогаз Украины", принятие решения о готовности к IPO всей компании – это решение исключительно правительства.
Как сообщалось, в апреле 2020 года глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев отмечал, что Кабинет министров в его новом контракте закрепил задачу подготовки группы к IPO в перспективе 3-4 лет, в зависимости от состояния финансовых рынков.
28 апреля 2021 года Кабинет министров на внеочередном заседании уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко.
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