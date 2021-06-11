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СБУ разоблачила должностных лиц предприятия Минобороны на хищении госсредств

СБУ разоблачила должностных лиц предприятия Минобороны на хищении госсредств

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила противоправную схему, которую организовали должностные лица одного из предприятий Министерства обороны Украины. Злоумышленники прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях, а сами нанесли ущерб государству более чем на 5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Схема заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.

По предварительным данным, должностные лица государственного предприятия Минобороны Украины передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства. Все это делалось путем заключения фиктивных договоров хранения (оказания услуг).

На территории государственного предприятия проводится ряд следственных действий (обыски, выемки) с целью документирования противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила "схему" с государственными средствами во время строительства тренировочной базы для военнослужащих Сил специальных операций. Из-за действий подрядчиков сооружение, на сооружение которого ушло 5,5 млн грн, невозможно использовать по назначению.

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Джерело:  СБУ
Міноборони (956) СБУ (1536) крадіжка (112)


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