СБУ разоблачила должностных лиц предприятия Минобороны на хищении госсредств

Военная контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила противоправную схему, которую организовали должностные лица одного из предприятий Министерства обороны Украины. Злоумышленники прикрывались заявлениями о борьбе с коррупцией на подведомственных предприятиях, а сами нанесли ущерб государству более чем на 5 млн грн.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Схема заключалась в хищении государственных средств во время незаконного использования фондов Минобороны.

По предварительным данным, должностные лица государственного предприятия Минобороны Украины передавали государственное имущество в аренду коммерческим структурам вопреки требованиям законодательства. Все это делалось путем заключения фиктивных договоров хранения (оказания услуг).

На территории государственного предприятия проводится ряд следственных действий (обыски, выемки) с целью документирования противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила "схему" с государственными средствами во время строительства тренировочной базы для военнослужащих Сил специальных операций. Из-за действий подрядчиков сооружение, на сооружение которого ушло 5,5 млн грн, невозможно использовать по назначению.