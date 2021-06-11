Германия ввела цифровой сертификат вакцинации

Полностью вакцинированные от коронавируса жители Германии вскоре смогут засвидетельствовать факт получения прививок с помощью цифрового сертификата вакцинации CovPass. Начиная с10 июня в стране началось пошаговое внедрение этого документа.

Об этом заявил министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан, передает Deusche Welle.

По словам Шпана, цель немецкого Минздрава - до конца июня сделать цифровой сертификат вакцинации доступным для всех, кто имеет право на получение. А начиная с июля CovPass можно будет использовать для поездок внутри ЕС.

"Целью является, чтобы этот сертификат вакцинации могли считывать также и в Хельсинки, Амстердаме и на Майорке. Этим самым мы как Евросоюз также устанавливаем стандарты для международных путешествий", - отметил немецкий министр.

Уже сейчас пользователи в Германии могут загружать в магазинах приложений новое мобильное приложение CovPass. Также в ближайшем будущем будет обновлено приложение Corona-Warnapp, в который можно будет добавить цифровой сертификат вакцинации.

При этом цифровой сертификат не будет заменой традиционному бумажному сертификату вакцинации, который действует в ФРГ, а станет лишь его дополнением - так для того, чтобы засвидетельствовать получение полного курса вакцинации, не придется носить с собой бумажный документ. Подать заявку на получение цифрового сертификата жители Германии смогут в центрах вакцинации или у семейных врачей, где им делали вторую прививку. Кроме того, центры вакцинации будут посылать цифровые ключи тем, кто вакцинировался. С помощью ключей можно будет загрузить в мобильное приложение цифровой сертификат вакцинации. Также его можно будет получить в аптеках, предоставив подтверждение получения прививок и документ, удостоверяющий личность.

По состоянию на 10 июня, по данным Института имени Роберта Коха, в Германии полностью вакцинировались от коронавируса 19,9 млн человек. 39,1 млн человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины, что соответствует 47% от всего населения страны.

Ранее, как сообщалось, Европейский парламент согласовал введение СOVID-сертификатов, призванных способствовать поездкам по странам Евросоюза и Шенгенской зоны.