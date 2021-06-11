Минсельхоз США повысил прогноз урожая и экспорта пшеницы из Украины

Министерство сельского хозяйства США (USDA) в июньском отчете улучшило прогноз экспорта украинской пшеницы в 2021/2022 маркетинговом году (МГ, июль-июнь) на 0,5 млн тонн по сравнению с прогнозом в мае – до 20,5 млн тонн.

Ведомство в отчете также повысило прогноз урожая пшеницы в Украине в новом маркетинговом году на 0,5 млн тонн – до 29 млн тонн в связи с продолжительным периодом благоприятных погодных условий, передает Интерфакс-Украина.

USDA в июне сохранил прогноз экспорта кукурузы из Украины в 2021/2022 МГ на уровне 30,5 млн тонн, урожая – на 37,5 млн тонн.

Ранее Минагрополитики спрогнозировало рекордный урожай зерновых и масличных. Так, урожай зерновых и масличных культур в 2021/2020 маркетинговом году может превысить 100 млн тонн.