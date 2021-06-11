Цена импортного газа выросла в мае еще на 14%, – Минэкономики

Импорт природного газа на территорию Украины в мае 2021 года осуществлялся по средней цене $291,72 (8,03 тыс. грн) за 1 тыс. кубометров.

Об этом говорится в данных Министерства экономики, передает Интерфакс-Украина.

Таким образом, цена импорта газа за прошлый месяц на 13,6% выше цены апреля 2021 года в долларовом эквиваленте, когда она составляла $256,76 (7,18 тыс. грн).

В то же время майская цена импорта природного газа в энергетических единицах (кВт-ч) в сообщении министерства в этот раз не указана.

Как сообщалось, Украина в мае сократила импорт газа в 9 раз.

В частности, импорт в течение всего месяца составлял около 273 тыс. кубометров в сутки из Венгрии по механизму виртуального реверса через точку соединения "Берег". Поставки по другим направлениям отсутствовали.

Если не учитывать март 2021 года, в мае было импортировано меньше всего газа за последние 5,5 года.