ГБР сообщило о подозрении руководителю предприятия о незаконной добыче полезных ископаемых

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении руководителю одного из горнодобывающих частных обществ, который организовал незаконную добычу полезных ископаемых в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ГБР.

Установлено, что его предприятие после остановки действия специального разрешения на пользование недрами продолжило незаконно добывать полезные ископаемые общегосударственного значения.

В течение 2017-2018 годов было добыто 192 тыс. тонн огнеупорной и важкоплавкои глины. Государству был нанесен ущерб на сумму 48,7 млн грн.

Следователи Главного следственного управления ГБР сообщили о подозрении руководителю частного предприятия в незаконном добыче полезных ископаемых и злоупотреблении полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 240 и ч. 2 ст. 364-1 УК Украины).

Ему может грозить лишение свободы на срок до 6 лет.

Расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Ранее в указанном производстве было сообщено о подозрении и направлено в суд обвинения относительно экс-заместителя председателя Государственной службы геологии и недр Украины, допустившему самовольное пользование указанными недрами.