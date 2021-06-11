SkyUp получил разрешение на регулярные рейсы из Украины в Узбекистан

Госавиаслужба Украины одобрил заявку лоукостера SkyUp на регулярные полеты из Киева в узбекские города Самарканд и Ургенч. Официально регулятор это оформил приказом №906 от 10 июня 2021 года.

В каждый из городов авиакомпания сможет летать один раз в неделю. Выданные права будут действовать с 12 июня 2021 года по 25 марта 2023 года, передает avianews.com.

В пресс-службе SkyUp сообщили, что рассматривают возможность полетов по новым маршрутам в Узбекистан, однако пока не готовы сообщить детали.

Сейчас авиакомпания летает из Киева в столицу Узбекистана Ташкент раз в неделю. Эти рейсы имеют статус чартерных, однако на них открыта свободная продажа билетов.

Пассажиры могут купить билет в одну сторону или туда-обратно. Единственным отличием от регулярных полетов является то, что на все билеты действует только один специальный тариф.

Он включает перевозку двух мест ручной клади с весом 9 кг и 5 кг, одного места багажа до 23 кг, бесплатный выбор места и возможность онлайн-регистрации за 15 дней до вылета.

Регулярные рейсы между Украиной и Узбекистаном не выполняются с 2015 года, поскольку назначенные перевозчики Uzbekistan Airways и МАУ не смогли согласовать приемлемую для обеих сторон частоту полетов.