Украина подпишет договор о строительстве дорог с Китаем, – Минэкономики

В ближайшее время Украина и Китай планируют подписать Межправительственное соглашение об углублении сотрудничества в сфере строительства дорог.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики по итогам встречи первого вице-премьера, министра экономики Алексея Любченко с послом КНР в Украине Фань Санжньжуем 10 июня.

"Такой шаг позволит начать подготовительную работу для запуска инвестиционных проектов, в том числе строительства дороги М-22 "Полтава-Александрия" и первой части Киевской окружной дороги – участки М05-М06, стоимость которых составит около $1,1 млрд", – сказано в сообщении.

Также важным является продолжение работы по развитию грузовых перевозок в направлении Китай-Западная Европа через территорию Украины.

Кроме того, Минэкономики по итогам встречи отмечает, что Китай заинтересован в наращивании поставок украинской сои, гороха, ячменя, пшеницы, а также мяса птицы и других продуктов.

"Сегодня мы услышали от наших китайских партнеров подтверждение интереса к углублению экономического сотрудничества, наращиванию экспорта украинских сельхозтоваров, построения инфраструктуры и реализации совместных инвестиционных проектов в транспортной, строительной, энергетической, IТ и других сферах", – рассказал Любченко.

Кроме того, китайская сторона подчеркнула важность реализации межправительственной инициативы Украины и КНР "Один пояс - один путь". Речь идет о подготовке дорожной карты для выполнения программы сотрудничества между двумя странами в рамках совместного строительства "экономического пояса Шелкового пути" и "Морского Шелкового пути 21 века".