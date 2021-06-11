Россия запретила дипломатам США свободно перемещаться по стране

Россия прекратила применение Меморандума об "открытой суше" с США, который действовал с 1992 года и предусматривал, что дипломаты двух стран могут свободно перемещаться по территории государства, где они работают.

Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации РФ, передает Укринформ.

Распоряжение о прекращении действия меморандума об "открытой суше" подписал глава правительства России Михаил Мишустин. О том, что Россия ограничит поездки дипломатов США по стране, ранее заявлял российский МИД.

Отказ от Меморандума стал частью комплекса мер, которые российская сторона применила после того, как США в апреле ввели новые санкции, связанные с вмешательством России в выборы, кибератаками, а также преследованием оппозиционера Алексея Навального. Помимо прочего, Россия внесла США в список стран, которые проводят недружественную политику, и на основании этого запретила американской дипмиссии в Москве нанимать на работу российских граждан.

Как сообщалось, ранее российский президент Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией Договора об открытом небе (ДОН).

Договор по открытому небу (ДОН) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки (Финляндия) 27 государствами-участниками СБСЕ (с 1995 года – ОБСЕ). ДОН вступил в силу 1 января 2002 года. Его участниками в настоящее время являются 33 государства: Бельгия, Беларусь, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Греция, Грузия, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Люксембург, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения, Турция, Венгрия, Украина, Франция, Финляндия, Швеция, Чехия, Хорватия.

Договор предусматривает установление "режима открытого неба" - возможность осуществления наблюдательных полетов государств-участников над территорией друг друга с целью контроля и наблюдения за военной деятельностью, мониторинга кризисных ситуаций и тому подобное.