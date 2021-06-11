Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома"
Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении врио президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, создав специальную комиссию.
Об этом говорится в правительственном распоряжении № 608-р от 9 июня 2021 года.
Как сообщается, комиссия должна провести служебное расследование на протяжении двух месяцев.
Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 3 марта 2021 года, говорится в распоряжении.
НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции – советника президента НАЭК Олега Полищука.
В комментарии Интерфакс-Украина в НАЭК отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний.
"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее в связи с отсутствием состава правонарушения", – разъяснили в "Энергоатоме".
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- мало притащил;
- узнали ,что много крысил;
-смена на верху "банкодержателей"
Все. Именно поэтому НИКОГДА такое расследование ДО конца не расследуется,потому что:
- приведет на самый верх;
- система правосудия построена на принципе НЕ наказать вора, а "подоить" у него ЧАСТЬ украденного и распределить по ТАКОЙ же системе наверх "правохранителям"( узаконенным вымогателям) .
Все. Так существует "наше государство". Банда чиновников-вымогателей и "питание" для них в виде нас. Их в СОТНИ раз больше чем необходимо и эффективность их работы связано ТОЛЬКО с размерами взятки им переданной( в последнее время даже взятки не заставляют их работать). А этот человек работал "в системе",иначе он бы НЕ стал руководителем такого уровня. Там ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ отбор,чем лучше ВОР и уродлевее человек,тем больше он продвигается ибо ТОЛЬКО ТАКИЕ полезные для работы системы( зачем же выбирать людей,которые эту систему будут ламать?) Поэтому эти "непонятные" назначения- чем хуже чиновник показал результат( убытки от своей "работы") но много украл тем чаще он кооптируется на верх( причем плевать ,что не по адресу, главное в СИСТЕМЕ). Посмотрите ВСЕ кого назначают показали УЖАСНУЮ эффективность. Вместо того что бы НИКОГДА более таких НЕудачников и не вспоминать они как гавно переливаются из одной в другую управляющую структуру. Возьмите ЛЮБОГО и вы увидите эту закономерность. Все.