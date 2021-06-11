Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома"

Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении врио президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, создав специальную комиссию.

Об этом говорится в правительственном распоряжении № 608-р от 9 июня 2021 года.

Как сообщается, комиссия должна провести служебное расследование на протяжении двух месяцев.

Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 3 марта 2021 года, говорится в распоряжении.

НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции – советника президента НАЭК Олега Полищука.

В комментарии Интерфакс-Украина в НАЭК отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний.

"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее в связи с отсутствием состава правонарушения", – разъяснили в "Энергоатоме".