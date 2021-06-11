БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
3 475 8

Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы "Энергоатома"

Кабмин назначил служебное расследование в отношении главы

Кабинет министров Украины назначил служебное расследование в отношении врио президента НАЭК "Энергоатом" Петра Котина, создав специальную комиссию.

Об этом говорится в правительственном распоряжении № 608-р от 9 июня 2021 года.

Как сообщается, комиссия должна провести служебное расследование на протяжении двух месяцев.

Расследование проводится в соответствии с законом о предотвращении коррупции и с целью выполнения предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 3 марта 2021 года, говорится в распоряжении.

НАПК в своем предписании указывало на неправомерность увольнения с должности директора по предотвращению и противодействию коррупции – советника президента НАЭК Олега Полищука.

В комментарии Интерфакс-Украина в НАЭК отметили, что указанное распоряжение Кабмина по сути является техническим и процедурным документом, утвержденным для выполнения формальных требований НАПК относительно реализации его предписаний.

"Распоряжение ни на что не влияет, поскольку рядом судебных решений, в частности Шевченковского райсуда Киева от 28 мая и 16 апреля, все инициированные НАПК производства были закрыты ранее в связи с отсутствием состава правонарушения", – разъяснили в "Энергоатоме".

Автор: 

Джерело:  Интерфакс-Украина
Кабмін (7745) розслідування (231) Енергоатом (1199) Петро Котін (45)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба зясувати, чому Енергоатом став збитковим і чому продається електроенергія нижче собівартості і кому.
показати весь коментар
11.06.2021 18:16 Відповісти
Шо тут расследовать ?? Посмотрите в эти честные глаза ...Мужик денно и нощно ,тока про державные интересы ....мзду не берет.
показати весь коментар
11.06.2021 19:23 Відповісти
А когда же будет расследование по хозяину Зеленского? Похоже, что в воровской системе хотят заменить главу Энергоатома на еще одного слугу Коломойского.
показати весь коментар
12.06.2021 05:56 Відповісти
короче по схематозам ваЗЕлиновское Ничтожество переплюнул опущенного гопника хама, что-то возбуждают, какие то обыски, непонятные обвинения, ни судов ни приговоров, потом заменяют "своими" типа ветренко и начинают "работать" ермаки и татаровы", если бы у ЗЕБилов были мозги а не маргарин они бы ОХ,,,ли от масштабов этих "реформаторов".....
показати весь коментар
12.06.2021 07:38 Відповісти
Не новость,а солянка какая то. Мухи с котлетами разделяйте. Конечно ,там где миллиарды,там миллиардное воровство." Патаму что" существует советская система,когда ниже собирают зернышки для тех кто выше и наверх идет река бабла. Все остальное ЧУШЬ,связанная с :
- мало притащил;
- узнали ,что много крысил;
-смена на верху "банкодержателей"
Все. Именно поэтому НИКОГДА такое расследование ДО конца не расследуется,потому что:
- приведет на самый верх;
- система правосудия построена на принципе НЕ наказать вора, а "подоить" у него ЧАСТЬ украденного и распределить по ТАКОЙ же системе наверх "правохранителям"( узаконенным вымогателям) .
Все. Так существует "наше государство". Банда чиновников-вымогателей и "питание" для них в виде нас. Их в СОТНИ раз больше чем необходимо и эффективность их работы связано ТОЛЬКО с размерами взятки им переданной( в последнее время даже взятки не заставляют их работать). А этот человек работал "в системе",иначе он бы НЕ стал руководителем такого уровня. Там ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ отбор,чем лучше ВОР и уродлевее человек,тем больше он продвигается ибо ТОЛЬКО ТАКИЕ полезные для работы системы( зачем же выбирать людей,которые эту систему будут ламать?) Поэтому эти "непонятные" назначения- чем хуже чиновник показал результат( убытки от своей "работы") но много украл тем чаще он кооптируется на верх( причем плевать ,что не по адресу, главное в СИСТЕМЕ). Посмотрите ВСЕ кого назначают показали УЖАСНУЮ эффективность. Вместо того что бы НИКОГДА более таких НЕудачников и не вспоминать они как гавно переливаются из одной в другую управляющую структуру. Возьмите ЛЮБОГО и вы увидите эту закономерность. Все.
показати весь коментар
12.06.2021 09:02 Відповісти
Олег Полищук красная шапочка,несла пирожки бабушке.Собиратель компромата в НАЭКе.Какой же он викривач? Это как свидетель -прокурор. Он по должности должен был бороться с коррупцией в компании. Ан нет. Хотелось новое руководство подержать за кадык.Пока не получается,похоже.
показати весь коментар
12.06.2021 10:45 Відповісти
Вріо не вріо, а с..Котина полетить у Ріо......ще до закінчення службового розслідування.
показати весь коментар
12.06.2021 16:39 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 