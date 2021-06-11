Падение ВВП Украины замедлилось до 0,2%, – Минэкономики

Падение внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в январе-апреле замедлилось до 0,2% с 2% по итогам марта.

Об этом свидетельствуют данные обзора экономической активности по итогам апреля, обнародованного Министерством экономики.

"Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2% в первом квартале 2021 года, на 4,9% за четыре месяца 2020 года)", – сказано в документе.

В то же время, по оценкам министерства, по итогам апреля зафиксирован рост сведенного индекса производства (СИП).

"Так, в январе-апреле 2021 года, впервые с декабря 2019 года произошел рост СИП на 0,7% ("минус" 3% в первом квартале 2021 года и 5,9% за 4 мес. 2020 года соответственно)", – отмечается в обзоре.

При этом Минэкономики констатирует, что улучшение экономических показателей преимущественно вызвано эффектом низкой сравнительной базы.

"В апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации. Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленного карантина в отдельных регионах "красной зоны" эпидемической опасности такое улучшение в основном пока является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года… Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровление экономики. На это требуется больше времени", – сказано в обзоре.

Как сообщалось, по оперативным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2% в годовом выражении с 0,7% в четвертом квартале 2020 года.