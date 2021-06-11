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Новини
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Падение ВВП Украины замедлилось до 0,2%, – Минэкономики

Падение ВВП Украины замедлилось до 0,2%, – Минэкономики

Падение внутреннего валового продукта (ВВП) Украины в январе-апреле замедлилось до 0,2% с 2% по итогам марта.

Об этом свидетельствуют данные обзора экономической активности по итогам апреля, обнародованного Министерством экономики.

"Минэкономики оценивает незначительное сокращение объемов ВВП на уровне 0,2% (падение на 2% в первом квартале 2021 года, на 4,9% за четыре месяца 2020 года)", – сказано в документе.

В то же время, по оценкам министерства, по итогам апреля зафиксирован рост сведенного индекса производства (СИП).

"Так, в январе-апреле 2021 года, впервые с декабря 2019 года произошел рост СИП на 0,7% ("минус" 3% в первом квартале 2021 года и 5,9% за 4 мес. 2020 года соответственно)", – отмечается в обзоре.

При этом Минэкономики констатирует, что улучшение экономических показателей преимущественно вызвано эффектом низкой сравнительной базы.

"В апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации. Но на фоне все еще пессимистических настроений бизнеса и усиленного карантина в отдельных регионах "красной зоны" эпидемической опасности такое улучшение в основном пока является эффектом низкой статистической базы сравнения прошлого года… Вместе с тем мы не можем пока говорить о посткризисном оздоровление экономики. На это требуется больше времени", – сказано в обзоре.

Как сообщалось, по оперативным данным Госстата, падение валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в первом квартале 2021 года ускорилось до 2% в годовом выражении с 0,7% в четвертом квартале 2020 года.

Автор: 

ВВП (1136) Мінекономрозвитку (1996)


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Топ коментарі
+4
Зросло сповільнення падіння ВВП
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11.06.2021 18:45
+2
Результат - за рахунок високий експортних цін на залізну руду. Он, як рижа мразь знову почала зкуповувати бразильських мавп...
Але ж 99% працюючого населення дедалі більше потерпають від заборгованосте по зарплатам і навіть з-за відсутності роботи...
Отаке "сповільнення"...
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11.06.2021 13:21
+2
Ну так конечно, падение ВВП в апреле 2020 было очень сильным, сейчас должен был бы быть отскок вверх а вместо этого мы видим что хоть и на 0,2% но экономика еще упала.
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11.06.2021 17:10
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Результат - за рахунок високий експортних цін на залізну руду. Он, як рижа мразь знову почала зкуповувати бразильських мавп...
Але ж 99% працюючого населення дедалі більше потерпають від заборгованосте по зарплатам і навіть з-за відсутності роботи...
Отаке "сповільнення"...
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11.06.2021 13:21 Відповісти
Ну так конечно, падение ВВП в апреле 2020 было очень сильным, сейчас должен был бы быть отскок вверх а вместо этого мы видим что хоть и на 0,2% но экономика еще упала.
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11.06.2021 17:10 Відповісти
шмаркля, де обіцяні 40 відсотків зростання ВВП?

Поки що більше схоже на мінус 40 з тих пір, як Зе-чмо разом з Зе-шоблою прийшли до влади....
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11.06.2021 17:18 Відповісти
Петя нещадно крал с бюджета и экономика росла на 3-5% в год...а при новых зеленых лицах имеем полный провал в экономике. Уже и цены на металлы и зерно побили все возможные максимумы, а ВВП Украины как падало так и падает.
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11.06.2021 17:37 Відповісти
Зросло сповільнення падіння ВВП
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11.06.2021 18:45 Відповісти
Не может быть! Шмыгаль говорил про рост...У величайшего политика ,не может премьер быть лгунишкой. Посчитайте еще раз ,тока без ошибок..... у нас море этих.. инвистиций и большое строительство....
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11.06.2021 19:19 Відповісти
Наголосували)))
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12.06.2021 09:34 Відповісти
У нас немае ВВП взагалі
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12.06.2021 10:11 Відповісти
О у нас положительная динамика отрицательного роста, отлично теперь заживём )))
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12.06.2021 10:47 Відповісти
...замєдлілось на 0.2%... Це від якої ставки? А ставка ось яка ( по таємним звітам держстату за перший квартал,витоки не повідомляємо): не 0,2% ,а 22 % від колишнього річного падіння в 35%. А це вже був крах усієї економіки на кінець року,тому з Нового року практично всі органи,установи, підприємства і т.д. з'їхали на мінімальні нарахування і виплати,ну і саме собою пониження зарплат майже у два рази ( це все співпадає з 35%). Ну,і щоб вийти на "сцену з посмішкою" був вмикнутий станок друку бумаги. А щоб не крякнали банки та громадяни...вмикнули стримування падіння долара. Що скупка НБУ це і підтверджує: на міжбанк...надрукованих кинули,а скупили реальні долари. Але вся ця затія з "утаємниченою прихованою" інфляцією все одно прорве,як при Янукі-падлюшному Першому. Ну це те,що цей ворюга крав,як і нинішні. Все просто і нічого особистого в карман.
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13.06.2021 07:23 Відповісти
Не смотря на наличие уголовного производства по отношению к бывшему главе правления "Приватбанка" Александру Дубилету, который обвиняется в причастности к незаконному выведении денег "Приватбанка" в размере 5 млрд. $ ,
ни генеральная прокуратура Украины, ни министерство юстиции не предпринимают никаких юридических действий по поводу экстрадиции Дубилета проживающего в Израиле в поселке Герцлия-Питуах ( הרצליה פיתוח) на улице Галей Тхелет. ( גלי ת'לט), в Украину.

Объяснение этому очень просто, ФИРМЫ СОБСТВЕННИКОМ КОТОРЫХ БЫЛ ЗЕЛЕНСКИЙ ПРИНИМАЛИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ВЫВЕДЕНИИ ЭТИХ ДЕНЕГ.
Это тот случай когда "борющийся с олигархами" Зеленский вышел на самого себя.
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13.06.2021 12:06 Відповісти
Положительная динамика отрицательного роста
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14.06.2021 09:22 Відповісти
https://biz.censor.net/user/452148 Ясновельможний Пан , шо вы до Дубилета докопались Он обычный топ менеджер , что ему хозяева говорили то он и делал А вопросы надо задавать к Банковой , нац. банк всегда в курсе какие операции и где проводятся Хватит искать стрелочника, вы еще уборщицу Приват банка обвините , они всегда в курсе всего
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14.06.2021 09:31 Відповісти
А как же обещанные 4,6%,роста ВВП в первом полугодии? Брехливые зедебилы,правда на Г+г мосейчучка выборцам зедебильным это не обьявила.
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14.06.2021 10:18 Відповісти

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