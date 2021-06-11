США не считают большой проблемой разногласия с Германией по "Северному потоку-2"

США и ФРГ имеют разные взгляды на проект газопровода "Северный поток-2", однако разногласия между странами - обычная вещь.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос о позиции ФРГ по "Северному потоку-2", передает Интерфакс-Украина.

"Когда речь идет о подобных масштабных, активных отношениях, встречаются темы, по которым есть разногласия", - сказал Прайс.

Прайс подчеркнул, что США систематически поднимали эту тему при контактах с Берлином.

"У президента Байдена будет возможность при встрече с канцлером Меркель обсудить весь спектр наших тесных отношений", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Администрация США намерена продолжать вводить санкции против "Северного потока-2", чтобы таким образом показать, что выступает против этого проекта.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток-2" завершена, укладка второй нитки может занять еще два месяца.

Он также допустил, что Россия может продолжить транзит газа через Украину после окончания действующего контракта, но после запуска "Северного потока-2" это решение будет зависеть от того, насколько понравится российским властям политика Украины.

Напомним, Госдеп США в мае отказался вводить санкции в отношении компании-оператора газопровода Nord Stream 2 AG, так как в администрации решили, что такие ограничительные меры противоречат национальным интересам США.

Президент США Джо Байден объяснил свое решение вывести из-под санкций принадлежащую "Газпрому" компанию-оператора строительства "Северный поток-2" тем, что трубопровод уже фактически достроен, а также нежеланием навредить отношениям США с Германией.