Витренко пообещал найти неподконтрольного Коломойскому главу для "Укрнафты"

Руководство "Нафтогаза" обсуждало с представителями правительства США роль Дмитрия Фирташа и Игоря Коломойского на украинском энергетическом рынке.

Об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил в интервью Радио Свобода во время визита в Вашингтон.

"К сожалению, при предыдущем руководстве "Нафтогаза" остановился соответствующий западным стандартам и стандартам ОЭСР поиск нового председателя правления "Укрнафты", который не был бы подконтролен Коломойскому. Сейчас мы начинаем восстанавливать эти поиски нового председателя правления "Укрнафты" – дочерней компании, где Коломойский является миноритарным акционером", – сказал Витренко.

По его словам, "главная идея заключается в том, что правительство не может позволить Коломойскому играть такую ​​роль на рынке нефти и нефтяных продуктов".

"Правительство обязано обеспечить, чтобы у нас был надлежащий рынок без злонамеренного воздействия любых олигархов", – добавил глава "Нафтогаза".

Как сообщалось, Витренко анонсировал объявление конкурса на должность главы правления ПАО "Укрнафта" в ближайшее время еще в начале мая.

Напомним, в конце мая 2020 года набсовет "Укрнафты" решил прекратить конкурс на главу правления, назначив на эту должность сроком на один год Олега Геза, который руководил компанией в должности и.о. главы с мая 2019 года.

Инициаторами такого решения стали представители Игоря Коломойского и партнеров, их поддержали назначенные "Нафтогазом" члены набсовета и непосредственно директор по юридическим вопросам НАК Ярослав Теклюк.

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На то время глава набсовета "Укрнафты", исполнительный директор НАК Юрий Витренко заявлял, что голосовал против такого решения и обратился к главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву с просьбой его разъяснить.

Однако в "Нафтогазе" заявили, что правления НАК поддерживает назначение главой "Укрнафты" исполняющего обязанности главы Олега Геза без конкурса, поскольку считает, что отбор кандидатов не отвечал стандартам корпоративного управления.

Под руководством Олега Геза "Укрнафта" в последнее время подписала ряд мировых соглашений с компаниями окружения Коломойского на 7,6 млрд грн.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству в лице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.