За полет в космос с главой Amazon заплатили $28 миллионов

На аукционе 12 июня неизвестный согласилась заплатить $28 млн за 10-минутный полет с главой Amazon и самым богатым человеком в мире - Джеффом Безосом. Это будет первый пилотируемый полет корабля компании Blue Origin, которую основал Безос.

Об этом сообщает Deutsche Wellle.

Как сообщается, имя покупателя объявят через несколько недель. Также скоро должны назвать имя последнего, четвертого, участника команды.

Стартовая цена лота составляла $4,8 млн и быстро преодолела отметку $20 млн. Аукцион длился несколько минут.

Известно, что в этом же самолете в космос будет лететь Джефф Безос вместе со своим братом Марком. Полет с ракетой New Shepard запланирован на 20 июля.

Ожидается, что в течение двух минут после запуска космический корабль ускорится до более чем 3700 километров в час. Затем, через три минуты должен начаться невесомость. Это произойдет прежде чем корабль достигнет высоты около 100 километров над Землей. Для сравнения - Международная космическая станция (МКС) передвигается на высоте в 400 километров над поверхностью Земли.

После взлета корабль снова войдет в земную атомсфера и приземлится в пустыне Техаса. Его должны замедлить большие парашюты.

В последний раз компания Blue Origin тестировала капсулу астронавта в конце апреля. Она достигла высоты в около 105 километров, прежде чем вернуться обратно на Землю. Пока корабль New Shepard не летал с людьми на борту.