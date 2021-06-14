В Украине зафиксировали 420 новых случаев COVID-19

На утро 14 июня в Украине зафиксировали 420 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 32 ребенка и 2 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 464 человека, умерло 13 пациентов, выздоровело – 3 328. При этом совершили 17 856 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (89), запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 223 978 человек, выздоровело – 2 130 665, летальных случаев зафиксировали 51 692. Также провели 10 516 186 тестов.

С начала кампании вакцинации против коронавируса в Украине привили 1 479 703 человека, за последние сутки – 22 219.