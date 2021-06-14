Долги предприятий Минобороны превысили 715 миллионов

Общая кредиторская задолженность государственных предприятий, подконтрольных Министерству обороны, в 2020 году достигла 715,6 млн грн.

Об этом говорится в письме ведомства относительно эффективности управления собственными предприятиями, передает проект "Марлин".

Среди наибольших должников предприятия торговли, лесхозы и отели. В частности, у концерна "Военторгсервис", который предоставляет услуги питания, на конец 2020 года были долги на более 80 млн грн, Ивано-Франковский леспромкомбинат задолжал 48 млн грн, а отель "Козацкий", расположенный на Майдане Независимости в Киеве, – более 10 млн грн.

При этом дебиторская задолженность, то есть долги контрагентов перед предприятиями Минобороны за поставленные товары, работы или услуги, составляет 199,5 грн.

Всего Минобороны подчинено 111 госпредприятий. Однако, ведомство смогло собрать финансовые отчеты за 2020 год только из 65. Так как официально 40 предприятий пребывают в состоянии реорганизации или ликвидации.

Из тех предприятий, который подали отчетности, прибыль получили 38 компаний на сумму 14,4 млн грн. Убыток получили 25 предприятий на сумму 47,4 млн грн.

Причинами убыточности предприятий Минобороны в письме указало:

введение карантина;

отсутствие заказов;

начисление штрафных санкций за несвоевременную уплату налогов;

неликвидность основных фондов;

просроченные задолженности;

рост цен на материальные ресурсы и энергоносители.

Также в Минобороны отметили, что для остановки негативной тенденции создана постоянно действующая комиссия по вопросам наблюдения и координации предприятий