Tesla возобновит оплату автомобилей криптовалютами
Tesla Inc. вновь разрешит покупателям приобретать свои автомобили за биткойны, как только майнинг криптовалют станет более чистым.
Об этом заявил глава компании Илон Маск, передает Интерфакс-Украина.
"Когда мы увидим доказательства того, что существенная - примерно 50% - часть энергии, используемой для майнинга, является чистой, мы вновь разрешим транзакции в биткойнах", – сообщил он в Twitter..
Маск также добавил, что Tesla, которая ранее инвестировала в биткойн $1,5 млрд, сохраняет значительную часть этих инвестиций и продала лишь порядка 10% от этой суммы. Это подтверждает, что Tesla может легко ликвидировать свою позицию без того, чтобы спровоцировать движение рынка, отметил Маск.
Курс биткойна подорожал на 1,3% на торгах в понедельник, до $36 892. Согласно данным CoinDesk, курс криптовалюты 13 июня поднимался до $38 808.
Напомним, в мае Илон Маск заявил, что производитель электромобилей Tesla приостанавливает прием биткойнов как средства оплаты. "Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью Bitcoin. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткойна", – сообщил он, отметив, что компания также не будет продавать свои биткойны. После соответствующего сообщения курс биткойна за сутки рухнул на 19%
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