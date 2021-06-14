В центрах массовой вакцинации за выходные привили 31 тысячу украинцев
За выходные 12-13 июня в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 привили 31 305 человек.
В частности, 15 924 – в субботу и 15 381 – в воскресенье, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Отмечается, что на минувших выходных в Украине работало 50 центров массовой вакцинации:
- 13 центров в Днепропетровской области;
- 8 – во Львовской области;
- 7 – Одесской области;
- 5 – в Полтавской области;
- 3 – в Херсонской области;
- 2 – в Киевской области;
- 2 – в Черновицкой области;
- 2 – в Хмельницкой области;
- по одному в Тернопольской, Ривненской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве.
Наибольшее количество прививок за два дня совершили в Киеве – 6 410, в Днепре – 3 145 иво Львове – 2 968.
В Минздраве напомнили, что в центрах массовой вакцинации прививают тех граждан, которые записались в лист ожидания в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр министерства.
Джерело: Минздрав
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