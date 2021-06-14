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В центрах массовой вакцинации за выходные привили 31 тысячу украинцев

В центрах массовой вакцинации за выходные привили 31 тысячу украинцев

За выходные 12-13 июня в центрах массовой вакцинации в 16 регионах Украины против COVID-19 привили 31 305 человек.

В частности, 15 924 – в субботу и 15 381 – в воскресенье, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что на минувших выходных в Украине работало 50 центров массовой вакцинации:

  • 13 центров в Днепропетровской области;
  • 8 – во Львовской области;
  • 7 – Одесской области;
  • 5 – в Полтавской области;
  • 3 – в Херсонской области;
  • 2 – в Киевской области;
  • 2 – в Черновицкой области;
  • 2 – в Хмельницкой области;
  • по одному в Тернопольской, Ривненской, Винницкой, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Харьковской областях и в Киеве.

Наибольшее количество прививок за два дня совершили в Киеве – 6 410, в Днепре – 3 145 иво Львове – 2 968.

В Минздраве напомнили, что в центрах массовой вакцинации прививают тех граждан, которые записались в лист ожидания в приложении или на сайте "Дія" или через контакт-центр министерства.

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Джерело:  Минздрав
вакцина (889) МОЗ (1440) коронавірус (3210)


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